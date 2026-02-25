Военного ТЦК ударили ножом во время проверки документов в Кривом Роге
Киев • УНН
В Кривом Роге военнообязанный, находившийся в розыске, ранил ножом военнослужащего ТЦК. Пострадавшего госпитализировали, его состояние стабильное.
В Кривом Роге во время проверки документов у мужчины ранили ножом военнослужащего ТЦК, сообщил в среду Днепропетровский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки, пишет УНН.
Детали
ТЦК сообщил о чрезвычайном происшествии, которое произошло во время выполнения военнослужащими законных обязанностей.
24 февраля 2026 года в городе Кривой Рог группа оповещения совместно с национальной полицией остановила гражданина для проверки военно-учетных документов и выяснила, что данный военнообязанный оказался нарушителем воинского учета и находился в розыске. Во время общения с задержанным "неравнодушные граждане" препятствовали государственной деятельности в сфере мобилизационной подготовки. В результате агрессивных действий ножевое ранение получил один из военнослужащих
По сообщению, пострадавшего военнослужащего оперативно госпитализировали. "Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Его состояние стабильное", - отметили в ТЦК.
Других пострадавших в этом правонарушении, как указано, нет.
"Подчеркиваем: любые проявления агрессии в отношении представителей ВСУ недопустимы. Каждый военнослужащий, работающий в составе групп оповещения, выполняет государственную задачу. Силовое противодействие законной деятельности войска - это прямое посягательство на стабильность обороны страны", - указали в ТЦК.
Мужчина открыл стрельбу по военнослужащим ТЦК в Луцке25.02.26, 05:43 • 3758 просмотров