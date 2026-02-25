$43.260.03
24 февраля, 18:45
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
24 февраля, 18:34 • 21172 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
24 февраля, 18:23 • 17994 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
24 февраля, 17:32 • 17929 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 16:08 • 15736 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
24 февраля, 15:23 • 15142 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
24 февраля, 14:55 • 15576 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
24 февраля, 14:05 • 13672 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 28921 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
24 февраля, 12:04 • 14330 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Эксклюзивы
Военного ТЦК ударили ножом во время проверки документов в Кривом Роге

Киев • УНН

 • 6 просмотра

В Кривом Роге военнообязанный, находившийся в розыске, ранил ножом военнослужащего ТЦК. Пострадавшего госпитализировали, его состояние стабильное.

Военного ТЦК ударили ножом во время проверки документов в Кривом Роге

В Кривом Роге во время проверки документов у мужчины ранили ножом военнослужащего ТЦК, сообщил в среду Днепропетровский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки, пишет УНН.

Детали

ТЦК сообщил о чрезвычайном происшествии, которое произошло во время выполнения военнослужащими законных обязанностей.

24 февраля 2026 года в городе Кривой Рог группа оповещения совместно с национальной полицией остановила гражданина для проверки военно-учетных документов и выяснила, что данный военнообязанный оказался нарушителем воинского учета и находился в розыске. Во время общения с задержанным "неравнодушные граждане" препятствовали государственной деятельности в сфере мобилизационной подготовки. В результате агрессивных действий ножевое ранение получил один из военнослужащих

- сообщили в ТЦК.

По сообщению, пострадавшего военнослужащего оперативно госпитализировали. "Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Его состояние стабильное", - отметили в ТЦК.

Других пострадавших в этом правонарушении, как указано, нет.

"Подчеркиваем: любые проявления агрессии в отношении представителей ВСУ недопустимы. Каждый военнослужащий, работающий в составе групп оповещения, выполняет государственную задачу. Силовое противодействие законной деятельности войска - это прямое посягательство на стабильность обороны страны", - указали в ТЦК.

Мужчина открыл стрельбу по военнослужащим ТЦК в Луцке

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП