Загибель чоловіка у Дніпрі і затримання підозрюваних з ТЦК - озвучені нові деталі

Начальник Дніпропетровського обласного ТЦК та СП Олексій Дубовик розповів про 17 нападів на військових та 18 службових розслідувань за 2025 рік. Він також прокоментував загибель Олега Лесіна, додав, що працівник поліції з групи оповіщення "зник".

Начальник Дніпропетровського обласного ТЦК та СП Олексій Дубовик виступив на засіданні тимчасової слідчої комісії щодо перевищення службових повноважень працівниками ТЦК. Зокрема, йшлось про загибель в Дніпрі Олега Лесіна, яка сталась нещодавно. Про це повідомляє УНН. Деталі Під час засідання ТСК згадали про загибель 55-річного жителя Дніпра Дніпрі Олега Лесіна. Трагедія сталась у ніч з 6 на 7 лютого: за даними ЗМІ, троє працівників ТЦК завдали чоловіку тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть потерпілого. Цей злочин передбачений ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі від семи до десяти років. Згодом підозрювані були затримані, щодо них ведеться розслідування. За словами Дубовика, в групі оповіщення було троє співробітників ТЦК і один працівник поліції. Крім того, у всій групі оповіщання була лише одна бодікамера - зараз вона на експертизі. Дубовик додав, що працівник поліції Євген Дуплій, який перебував в групі оповіщення, згодом кудись "пропав". Є покарані серед особового складу. Караються вони адміністративними стягненнями, доганами та суровими доганами - заявив Дубовик, відповідаючи на питання голови ТСК, народного депутата України Олексія Гончаренка. Він додав: ті з працівників ТЦК, які були помічені в порушенні правил мобілізації, були або відсторонені від виконання службових обов’язків по оповіщенню, або відправлені в бойові частини. Також під час засідання ТСК він зазначив що за 2025 рік у Дніпропетровській області було 17 нападів, 8 військових отримали ножові та вогнепальні поранення. Водночас за той же період було проведено 18 службових розслідувань у Дніпропетровському ТЦК та СП, зокрема, щодо порушень законодавства з боку працівників територіального центру комплектування. Нагадаємо У Кривому Розі військовозобов'язаний, який перебував у розшуку, поранив ножем військовослужбовця ТЦК. Потерпілого військовослужбовця оперативно госпіталізували, його стан стабільний.