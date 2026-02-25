Загибель чоловіка у Дніпрі і затримання підозрюваних з ТЦК - озвучені нові деталі

$43.260.03
50.970.04
ukenru
Ексклюзив
13:55 • 7868 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
12:46 • 9892 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
12:28 • 11517 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
12:01 • 19380 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
25 лютого, 09:16 • 19018 перегляди
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 09:09 • 23354 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
25 лютого, 08:12 • 21318 перегляди
Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні
25 лютого, 06:19 • 18786 перегляди
Трамп згадав про Україну у Конгресі: США "дуже наполегливо" працюють над припиненням війни
24 лютого, 18:45 • 22858 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 29538 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
2м/с
84%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україна отримала попередження адміністрації Трампа щодо ударів по Новоросійську - посол25 лютого, 07:00 • 19034 перегляди
ЄС шукає шляхи обійти Орбана для надання Україні кредиту в 90 млрд євро - Politico25 лютого, 09:26 • 19450 перегляди
Ціна питання - 60 тис. доларів. На Буковині затримали "швидку" з ухилянтамиPhoto10:09 • 6242 перегляди
На Балі розслідують можливе викрадення громадянина України Ігоря Комарова11:07 • 12099 перегляди
В Ірані студентські протести охопили понад 10 університетів і ширяться країною12:05 • 12473 перегляди
Публікації
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
13:55 • 7870 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
12:01 • 19380 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 45411 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 55437 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 73043 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Йонас Гахр Сторе
Михайло Федоров
Борис Пісторіус
Актуальні місця
Україна
Норвегія
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Львів
Реклама
УНН Lite
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 18540 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 22174 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 24626 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 28856 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 37176 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
NASAMS

Загибель чоловіка у Дніпрі і затримання підозрюваних з ТЦК - озвучені нові деталі

Київ • УНН

 • 144 перегляди

Начальник Дніпропетровського обласного ТЦК та СП Олексій Дубовик розповів про 17 нападів на військових та 18 службових розслідувань за 2025 рік. Він також прокоментував загибель Олега Лесіна, додав, що працівник поліції з групи оповіщення "зник".

Загибель чоловіка у Дніпрі і затримання підозрюваних з ТЦК - озвучені нові деталі

Начальник Дніпропетровського обласного ТЦК та СП Олексій Дубовик виступив на засіданні тимчасової слідчої комісії щодо перевищення службових повноважень працівниками ТЦК. Зокрема, йшлось про загибель в Дніпрі Олега Лесіна, яка сталась нещодавно. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Під час засідання ТСК згадали про загибель 55-річного жителя Дніпра Дніпрі Олега Лесіна. Трагедія сталась у ніч з 6 на 7 лютого: за даними ЗМІ, троє працівників ТЦК завдали чоловіку тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть потерпілого. Цей злочин передбачений ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі від семи до десяти років.

Згодом підозрювані були затримані, щодо них ведеться розслідування. За словами Дубовика, в групі оповіщення було троє співробітників ТЦК і один працівник поліції. Крім того, у всій групі оповіщання була лише одна бодікамера - зараз вона на експертизі.

Дубовик додав, що працівник поліції Євген Дуплій, який перебував в групі оповіщення, згодом кудись "пропав".

Є покарані серед особового складу. Караються вони адміністративними стягненнями, доганами та суровими доганами

- заявив Дубовик, відповідаючи на питання голови ТСК, народного депутата України Олексія Гончаренка.

Він додав: ті з працівників ТЦК, які були помічені в порушенні правил мобілізації, були або відсторонені від виконання службових обов’язків по оповіщенню, або відправлені в бойові частини. 

Також під час засідання ТСК він зазначив що за 2025 рік у Дніпропетровській області було 17 нападів, 8 військових отримали ножові та вогнепальні поранення. Водночас за той же період було проведено 18 службових розслідувань у Дніпропетровському ТЦК та СП, зокрема, щодо порушень законодавства з боку працівників територіального центру комплектування.

Нагадаємо

У Кривому Розі військовозобов'язаний, який перебував у розшуку, поранив ножем військовослужбовця ТЦК. Потерпілого військовослужбовця оперативно госпіталізували, його стан стабільний.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал
Мобілізація
Довічне позбавлення волі
Сутички
ТЦК та СП
Олексій Гончаренко
Дніпропетровська область
Дніпро (місто)
Україна
Кривий Ріг