Румыния и Украина налаживают совместное производство оборонных беспилотников

Румыния планирует быстро начать производство оборонных беспилотников на своей территории в сотрудничестве с Украиной для защиты собственных сил, а также союзников ЕС и НАТО. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Мы считаем, что для восточного фланга стратегически важно, чтобы его лучше защищали, особенно в противовоздушной обороне. Итак, то, что мы делаем в этом направлении, - это создание необходимых партнерств, например, с Украиной для создания оборонных беспилотников на будущее - отметила министр иностранных дел Оана Цою.

По ее словам, переговоры с Украиной начались до последних инцидентов в воздушном пространстве региона, которые Румыния и другие страны связывают с действиями России.

Румыния также одобрила увеличение присутствия американских войск на своей территории и планирует инвестировать более 2,5 млрд евро в авиабазу Михаила Когэлничану для расширения возможностей размещения войск союзников.

Инициатива по совместному производству беспилотников поддерживается ЕС в рамках создания "стены дронов" для усиления защиты региона на восточном фланге НАТО. Это рассматривается как стратегический шаг для повышения противовоздушной обороны восточного фланга Альянса.

Напомним

В начале сентября текущего года Минобороны Румынии подтверждало о двух БПЛА РФ, которые заходили в воздушное пространство страны.

Недавно министр национальной обороны Румынии Ионуц Моштяну объявил о завершении разработки методологической базы для применения законодательства по сбитию беспилотников и пилотируемых военных самолетов, нарушающих национальное воздушное пространство страны.

