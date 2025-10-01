$41.320.16
30 сентября, 17:35 • 12431 просмотра
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
Эксклюзив
30 сентября, 16:26 • 21312 просмотра
Когда делать прививку от гриппа и как долго длится защита: в начале эпидсезона врач ответил на основные вопросы
Эксклюзив
30 сентября, 13:32 • 36945 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
30 сентября, 11:14 • 33502 просмотра
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
30 сентября, 08:49 • 43369 просмотра
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
30 сентября, 08:28 • 68755 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты
30 сентября, 07:51 • 33787 просмотра
Глава Еврокомиссии: с Украиной есть договоренность о 2 млрд евро на дроны
Эксклюзив
30 сентября, 07:25 • 27476 просмотра
Первые осенние заморозки: есть ли угроза для урожая фруктов и овощей
30 сентября, 06:49 • 24195 просмотра
Еще два пакета в рамках PURL согласовываются с американской стороной - Зеленский
30 сентября, 04:27 • 21835 просмотра
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВАPhoto
Румыния и Украина налаживают совместное производство оборонных беспилотников

Киев • УНН

 • 306 просмотра

Румыния планирует быстро начать производство оборонных беспилотников на своей территории в сотрудничестве с Украиной. Это стратегический шаг для защиты собственных сил, а также союзников ЕС и НАТО, и повышения противовоздушной обороны восточного фланга Альянса.

Румыния и Украина налаживают совместное производство оборонных беспилотников

Румыния планирует быстро начать производство оборонных беспилотников на своей территории в сотрудничестве с Украиной для защиты собственных сил, а также союзников ЕС и НАТО. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Мы считаем, что для восточного фланга стратегически важно, чтобы его лучше защищали, особенно в противовоздушной обороне. Итак, то, что мы делаем в этом направлении, - это создание необходимых партнерств, например, с Украиной для создания оборонных беспилотников на будущее

- отметила министр иностранных дел Оана Цою.

По ее словам, переговоры с Украиной начались до последних инцидентов в воздушном пространстве региона, которые Румыния и другие страны связывают с действиями России.

Румыния также одобрила увеличение присутствия американских войск на своей территории и планирует инвестировать более 2,5 млрд евро в авиабазу Михаила Когэлничану для расширения возможностей размещения войск союзников.

Инициатива по совместному производству беспилотников поддерживается ЕС в рамках создания "стены дронов" для усиления защиты региона на восточном фланге НАТО. Это рассматривается как стратегический шаг для повышения противовоздушной обороны восточного фланга Альянса.

Напомним

В начале сентября текущего года Минобороны Румынии подтверждало о двух БПЛА РФ, которые заходили в воздушное пространство страны.

Недавно министр национальной обороны Румынии Ионуц Моштяну объявил о завершении разработки методологической базы для применения законодательства по сбитию беспилотников и пилотируемых военных самолетов, нарушающих национальное воздушное пространство страны.

Эстония созвала Совет НАТО в связи с вторжением истребителей рф: детали заявления23.09.25, 13:43 • 2989 просмотров

Вероника Марченко

Война в УкраинеПолитика
Reuters
НАТО
Европейский Союз
Румыния
Украина
Беспилотный летательный аппарат