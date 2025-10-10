Сербия помогла РФ: 5,8 млн долларов для "пострадавших" в Курской области
Киев • УНН
Сербия оказала финансовую гуманитарную помощь Курской области России в размере 472 миллионов рублей. Средства направлены в Фонд развития Курской области для поддержки уязвимых слоев населения.
Сербия предоставила финансовую гуманитарную помощь Курской области России в размере 472 миллионов рублей (приблизительно 5,8 миллиона долларов США). Об этом информирует министерство иностранных дел РФ, передает УНН.
Подробности
В ведомстве сообщили, что средства направили в Фонд, который поддерживает наиболее уязвимых жителей региона, пострадавшего от войны.
Средства поступили в Фонд развития Курской области, который реализует проекты поддержки наиболее уязвимых слоев населения региона, пострадавшего от "преступных действий киевского режима"
Российская сторона выразила "благодарность Сербии за внимание и чуткость к судьбе российских граждан", подчеркивая "многовековое братство" между странами.
Это решение было принято после интенсивных консультаций между правительствами двух стран.
"Все серьезно готовятся к войнам" - Президент Сербии04.10.25, 21:27 • 4953 просмотра