Постріли та пожежа біля парламенту Сербії: затримано одного підозрюваного

22 жовтня в Белграді біля будівлі сербського парламенту пролунали постріли та виникла пожежа. На щастя, обійшлося без жертв. Поліція затримала підозрюваного, пише УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

У середу біля будівлі парламенту Сербії в Белграді пролунали постріли, а також сталася пожежа, але ніхто не загинув - повідомляють місцеві ЗМІ, пише видання.

За повідомленням агентства NOVA, "влада затримала одну особу на місці події".

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що президент Сербії Александар Вучич висловив розчарування рішенням росії запропонувати газову угоду лише до кінця року, хоча Сербія прагнула трирічного контракту. Вучич відкинув припущення про націоналізацію NIS, контрольованої російською "газпром нафтою", щоб обійти санкції США.