Десятки тисяч сербів вшанували пам'ять загиблих на вокзалі, ігноруючи погрози Вучича

Десятки тисяч студентів та опонентів чинного президента Сербії Александара Вучича з'їхалися в північне місто Новий Сад, щоб провести пам'ятний мітинг з нагоди річниці обвалу бетонного навісу на залізничному вокзалі міста, внаслідок якого загинуло 16 людей. Про це повідомляє Euronews, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що під час акції було витримано мовчазну акцію, що тривала 16 хвилин - на знак вшанування 16 загиблих унаслідок трагедії.

Крім того, тисячі людей пройшли пішим маршем із Белграда, подолавши близько 100 кілометрів, інші йшли навіть із міста Новий Пазар, що розташоване приблизно за 340 кілометрів на південь від столиці. Марш останніх тривав символічних 16 днів - за числом 16 жертв.

Попри побоювання, акція пройшла мирно, повідомлень про затриманих не надходило.

У той час коли тисячі протестувальників прибували до Нового Саду з усієї країни, Вучич погрожував масовими арештами, якщо ті"вдадуться до насильства", додавши, що його прихильники планують "набагато більший" мітинг у місті пізніше в листопаді - йдеться у статті.

Для ускладнення обʼєднання протестувальників, залізниця Сербії оголосила, що рух потягів між Белградом та Новим Садом припинено на невизначений термін через "очевидну загрозу вибуху".

Контекст

Обвал бетонного навісу на центральному вокзалі в місті Новий Сад 1 листопада минулого року забрав життя 16 людей. Ця трагедія спричинила хвилю протестів проти автократичного президента Александара Вучича.

Останніми тижнями сербська влада вдалася до придушення антиурядового руху: поліція розганяла мітинги, затримувала й била протестувальників. Десятки людей повідомили, що втратили роботу або зазнали фінансового чи іншого тиску через участь у протестах.

