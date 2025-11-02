Десятки тисяч сербів вшанували пам'ять загиблих на вокзалі, ігноруючи погрози Вучича

$42.080.01
1 листопада, 14:21 • 21769 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06 • 40679 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 51136 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 72623 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
1 листопада, 06:00 • 66561 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
31 жовтня, 20:50 • 40329 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
31 жовтня, 18:17 • 53689 перегляди
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
31 жовтня, 17:29 • 43812 перегляди
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
31 жовтня, 16:15 • 37482 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Ексклюзив
31 жовтня, 14:27 • 36846 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Новий порядок оформлення відстрочок від мобілізації: 720 тисяч продовжено автоматично
Армія рф атакувала Дніпропетровську область, є загиблі та постраждалі - ОВА
15-річна дівчина травмувалась під час спуску з Говерли
Окупанти готуються до відкриття драмтеатру в Маріуполі: деталі
74-у бригаду вс рф на Покровському напрямку накрила хвиля дезертирства - партизани
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров'я: поради дієтологині
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 72626 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада 1 листопада, 06:00 • 66564 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 77694 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити31 жовтня, 12:08 • 67202 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
Ексклюзив
31 жовтня, 10:56 • 58909 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Юлія Свириденко
Сергій Марченко
Україна
Дніпропетровська область
Сполучені Штати Америки
Покровськ
Миколаїв
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила сина
П'ять довгоочікуваних прем'єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопаді
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і знову
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлер
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Золото

Десятки тисяч сербів вшанували пам'ять загиблих на вокзалі, ігноруючи погрози Вучича

Київ • УНН

 • 168 перегляди

Десятки тисяч студентів та опонентів президента Сербії Александара Вучича зібралися в місті Новий Сад на річницю обвалу навісу на вокзалі, що забрав життя 16 людей. Акція пройшла мирно, незважаючи на погрози Вучича та призупинення руху потягів.

Десятки тисяч сербів вшанували пам'ять загиблих на вокзалі, ігноруючи погрози Вучича

Десятки тисяч студентів та опонентів чинного президента Сербії Александара Вучича з'їхалися в північне місто Новий Сад, щоб провести пам'ятний мітинг з нагоди річниці обвалу бетонного навісу на залізничному вокзалі міста, внаслідок якого загинуло 16 людей. Про це повідомляє Euronews, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що під час акції було витримано мовчазну акцію, що тривала 16 хвилин - на знак вшанування 16 загиблих унаслідок трагедії.

Крім того, тисячі людей пройшли пішим маршем із Белграда, подолавши близько 100 кілометрів, інші йшли навіть із міста Новий Пазар, що розташоване приблизно за 340 кілометрів на південь від столиці. Марш останніх тривав символічних 16 днів - за числом 16 жертв.

Попри побоювання, акція пройшла мирно, повідомлень про затриманих не надходило.

У той час коли тисячі протестувальників прибували до Нового Саду з усієї країни, Вучич погрожував масовими арештами, якщо ті"вдадуться до насильства", додавши, що його прихильники планують "набагато більший" мітинг у місті пізніше в листопаді

 - йдеться у статті.

Для ускладнення обʼєднання протестувальників, залізниця Сербії оголосила, що рух потягів між Белградом та Новим Садом припинено на невизначений термін через "очевидну загрозу вибуху".

Контекст

Обвал бетонного навісу на центральному вокзалі в місті Новий Сад 1 листопада минулого року забрав життя 16 людей. Ця трагедія спричинила хвилю протестів проти автократичного президента Александара Вучича.

Останніми тижнями сербська влада вдалася до придушення антиурядового руху: поліція розганяла мітинги, затримувала й била протестувальників. Десятки людей повідомили, що втратили роботу або зазнали фінансового чи іншого тиску через участь у протестах.

Постріли та пожежа біля парламенту Сербії: затримано одного підозрюваного22.10.25, 12:56 • 2671 перегляд

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоПолітикаНовини Світу
Сутички
Александар Вучич
Белград
Сербія