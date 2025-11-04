Президент Сербии предложил провести досрочные выборы

В Сербии рассматривают возможность проведения досрочных парламентских выборов, которые власти могут использовать как способ стабилизировать внутреннюю ситуацию после массовых протестов. Об этом информирует издание Financial Times, передает УНН.

Президент Сербии Александар Вучич предложил ранее провести парламентские выборы.

Выборы состоятся до конца срока (декабрь 2027 года). Точное время определят компетентные учреждения - заявил он поздно в воскресенье, 2 ноября на пресс-конференции.

Отмечается, что инициатива рассматривается как попытка преодолеть политическое напряжение, усилившееся после недавних массовых антиправительственных акций.

Как пишет издание, протесты, прокатившиеся по Белграду и другим городам Сербии, стали самыми масштабными за последние годы.

Политологи считают, что инициатива президента Александра Вучича направлена на сохранение контроля над политической ситуацией и предотвращение дальнейшей эскалации протестов. Перенос выборов, по их мнению, может помочь правящей партии укрепить позиции и уменьшить общественное напряжение.

Демонстрации, продолжающиеся с весны, сопровождаются требованиями отставки правительства, проведения политических реформ и расширения свободы слова. Протестующие обвиняют власти в давлении на медиа и использовании административных ресурсов в собственных интересах.

Оппозиция настаивает на проведении честных выборов, обеспечении равных условий для всех политических сил и создании независимых наблюдательных комиссий.

Представители власти, в свою очередь, заявляют о готовности к диалогу и называют досрочные выборы "демократическим механизмом восстановления общественного доверия". Окончательное решение относительно даты голосования ожидается после консультаций с лидерами парламентских фракций в ближайшие недели.

Десятки тысяч студентов и оппонентов президента Сербии Александра Вучича собрались в городе Нови-Сад на годовщину обрушения навеса на вокзале, унесшего жизни 16 человек. Акция прошла мирно, несмотря на угрозы Вучича и приостановку движения поездов.

