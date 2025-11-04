Президент Сербии предложил провести досрочные выборы

ukenru
3 ноября, 17:51 • 12385 просмотра
Завтра в ряде регионов Украины будут отключать свет: когда и сколько очередей
Эксклюзив
3 ноября, 16:38 • 33088 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
3 ноября, 15:27 • 25184 просмотра
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Эксклюзив
3 ноября, 14:53 • 27088 просмотра
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
3 ноября, 14:21 • 24746 просмотра
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Эксклюзив
3 ноября, 14:12 • 33707 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
3 ноября, 13:44 • 17124 просмотра
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Эксклюзив
3 ноября, 13:00 • 15243 просмотра
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
3 ноября, 08:56 • 29258 просмотра
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
3 ноября, 08:49 • 33801 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
В Беларуси заявили о готовности миротворцев к переброске в Украину3 ноября, 14:58 • 11722 просмотра
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили3 ноября, 15:33 • 16439 просмотра
Зеленский анонсировал полную зачистку Купянска, где осталось около 60 оккупантов3 ноября, 17:31 • 6076 просмотра
Иранский лидер выдвинул Трампу ультиматум, углубляющий напряженность на Ближнем Востоке3 ноября, 18:15 • 3874 просмотра
Удар рф по Днепропетровщине, где погибли гражданские и военные: определенные должностные лица отстранены от занимаемых должностей18:37 • 6822 просмотра
публикации
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
Эксклюзив
3 ноября, 16:38 • 33078 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
Эксклюзив
3 ноября, 14:12 • 33703 просмотра
Горячие линии банков: как позвонить в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк или МоноБанк3 ноября, 12:30 • 31686 просмотра
Где посмотреть график отключения света в 2025: полезные советы3 ноября, 10:27 • 46088 просмотра
Бильчук и "Ростех": как руководитель Госавиаслужбы открыл путь компании с российскими связями к ремонтной документации украинских вертолетов3 ноября, 08:40 • 52988 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Денис Шмыгаль
Шон Даффи
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Италия
Польша
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили3 ноября, 15:33 • 16457 просмотра
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto3 ноября, 10:50 • 21681 просмотра
Бритни Спирс исчезла из Instagram после серии постов о бывшем муже3 ноября, 10:05 • 31675 просмотра
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+FilmPhoto2 ноября, 15:41 • 32568 просмотра
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 53724 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
ТикТок
Дипломатка

Президент Сербии предложил провести досрочные выборы

Киев • УНН

 • 150 просмотра

Сербия рассматривает досрочные парламентские выборы как способ стабилизации внутренней ситуации после массовых протестов. Президент Александр Вучич предложил провести выборы раньше, чтобы преодолеть политическое напряжение.

Президент Сербии предложил провести досрочные выборы

В Сербии рассматривают возможность проведения досрочных парламентских выборов, которые власти могут использовать как способ стабилизировать внутреннюю ситуацию после массовых протестов. Об этом информирует издание Financial Times, передает УНН

Детали

Президент Сербии Александар Вучич предложил ранее провести парламентские выборы. 

Выборы состоятся до конца срока (декабрь 2027 года). Точное время определят компетентные учреждения

- заявил он поздно в воскресенье, 2 ноября на пресс-конференции.

Отмечается, что инициатива рассматривается как попытка преодолеть политическое напряжение, усилившееся после недавних массовых антиправительственных акций.

Как пишет издание, протесты, прокатившиеся по Белграду и другим городам Сербии, стали самыми масштабными за последние годы.

Сербия охвачена протестами: полиция применяет газ, офисы правящей партии разрушены17.08.25, 04:15 • 35239 просмотров

Политологи считают, что инициатива президента Александра Вучича направлена на сохранение контроля над политической ситуацией и предотвращение дальнейшей эскалации протестов. Перенос выборов, по их мнению, может помочь правящей партии укрепить позиции и уменьшить общественное напряжение.

Демонстрации, продолжающиеся с весны, сопровождаются требованиями отставки правительства, проведения политических реформ и расширения свободы слова. Протестующие обвиняют власти в давлении на медиа и использовании административных ресурсов в собственных интересах.

Оппозиция настаивает на проведении честных выборов, обеспечении равных условий для всех политических сил и создании независимых наблюдательных комиссий.

Представители власти, в свою очередь, заявляют о готовности к диалогу и называют досрочные выборы "демократическим механизмом восстановления общественного доверия". Окончательное решение относительно даты голосования ожидается после консультаций с лидерами парламентских фракций в ближайшие недели.

Напомним

Десятки тысяч студентов и оппонентов президента Сербии Александра Вучича собрались в городе Нови-Сад на годовщину обрушения навеса на вокзале, унесшего жизни 16 человек. Акция прошла мирно, несмотря на угрозы Вучича и приостановку движения поездов.

Сербия готова продавать боеприпасы странам ЕС, даже если их получит Украина - Вучич02.11.25, 22:31 • 4114 просмотров

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Financial Times
Александр Вучич
Белград
Сербия