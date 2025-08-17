Сербия охвачена протестами: полиция применяет газ, офисы правящей партии разрушены

В Сербии продолжаются массовые акции протеста, демонстранты жгут файеры, полиция отвечает слезоточивым газом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на KoSSev.

Детали

Отмечается, что во время протестов были разрушены офисы правящей Сербской прогрессивной партии (SNS) в северном городе Нови-Сад.

Тем временем в Валево полиция разогнала протестующих штурмом, также был применен слезоточивый газ. Местные жители, в том числе и некоторые жители близлежащих домов, бросали пиротехнику в здание жандармерии.

Позже полиция в полном боевом снаряжении оцепила несколько кварталов в центре Нови-Сада и применила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу.

Группа молодых людей отделилась от колонны и начала разрушать помещения SNS, используя пиротехнику, из-за чего вспыхнул пожар - говорится в статье.

По данным главы МВД страны Ивицы Дачича, по состоянию на 16 августа в результате протестов пострадали шесть сотрудников полиции, было задержано 38 человек.

Президент Сербии Александар Вучич обвинил участников акций в попытках дестабилизировать ситуацию в государстве.

Напомним

Протесты в Сербии вспыхнули в начале мая. Тогда страну охватила волна беспорядков. Причиной стали события полугодовой давности. 1 ноября 2024 года в городе Нови-Сад внезапно обрушилась кровля у входа на железнодорожную станцию. Погибли 16 человек, еще несколько человек получили тяжелые ранения.

Активисты обвиняют в трагедии халатность и коррумпированность властей страны.

Протестующие хотят добиться досрочных парламентских выборов. Александр Вучич отказывается их назначать.

