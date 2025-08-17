Сербия охвачена протестами: полиция применяет газ, офисы правящей партии разрушены

$41.450.00
48.440.00
ukenru
16 августа, 13:32 • 32237 просмотра
Перед визитом Зеленского в Вашингтон: лидеры "коалиции желающих" завтра проведут видеовстречу
16 августа, 12:47 • 59177 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 45704 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 48969 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 46949 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 47334 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 243503 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 212155 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 167062 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 154523 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
публикации
Эксклюзивы
В Донецкой области началась принудительная эвакуация семей с детьми из 5 населенных пунктов
Киев не понимает изменения позиции Трампа по переговорам: СМИ о визите Зеленского в Вашингтон
Зеленский отказался отдать Донбасс в разговоре с Трампом и европейскими лидерами – СМИ
Встреча Трампа и путина придала новый импульс завершению войны в Украине - Эрдоган
Лидеры восьми государств Северной Европы и Балтии заявили, что "остаются непоколебимыми" в поддержке Украины
публикации
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 334957 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 293615 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пирогов
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 379772 просмотра
УНН Lite
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларов
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов
Сербия охвачена протестами: полиция применяет газ, офисы правящей партии разрушены

Киев • УНН

 • 4 просмотра

В Сербии продолжаются массовые протесты с использованием файеров, полиция разгоняет демонстрантов слезоточивым газом. Разрушены офисы правящей партии, есть пострадавшие среди полиции и задержанные.

Сербия охвачена протестами: полиция применяет газ, офисы правящей партии разрушены

В Сербии продолжаются массовые акции протеста, демонстранты жгут файеры, полиция отвечает слезоточивым газом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на KoSSev.

Детали

Отмечается, что во время протестов были разрушены офисы правящей Сербской прогрессивной партии (SNS) в северном городе Нови-Сад.

Тем временем в Валево полиция разогнала протестующих штурмом, также был применен слезоточивый газ. Местные жители, в том числе и некоторые жители близлежащих домов, бросали пиротехнику в здание жандармерии.

Позже полиция в полном боевом снаряжении оцепила несколько кварталов в центре Нови-Сада и применила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу.

Группа молодых людей отделилась от колонны и начала разрушать помещения SNS, используя пиротехнику, из-за чего вспыхнул пожар

- говорится в статье.

По данным главы МВД страны Ивицы Дачича, по состоянию на 16 августа в результате протестов пострадали шесть сотрудников полиции, было задержано 38 человек.

Президент Сербии Александар Вучич обвинил участников акций в попытках дестабилизировать ситуацию в государстве.

Напомним

Протесты в Сербии вспыхнули в начале мая. Тогда страну охватила волна беспорядков. Причиной стали события полугодовой давности. 1 ноября 2024 года в городе Нови-Сад внезапно обрушилась кровля у входа на железнодорожную станцию. Погибли 16 человек, еще несколько человек получили тяжелые ранения.

Активисты обвиняют в трагедии халатность и коррумпированность властей страны.

Протестующие хотят добиться досрочных парламентских выборов. Александр Вучич отказывается их назначать.

Охваченные протестами улицы перекрыты полицией: в Сербии новые демонстрации против правительства Вучича

Вадим Хлюдзинский

Новости Мира
Александр Вучич
Сербия