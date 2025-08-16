Охваченные протестами улицы перекрыты полицией: в Сербии новые демонстрации против правительства Вучича

В Белграде, Нови-Саде и других городах Сербии, которые уже несколько дней подряд сотрясаются антиправительственными протестами, произошли новые столкновения и инциденты между демонстрантами и полицией.

Передает УНН со ссылкой на Swiss Telegraphic Agency и СМИ Сербии.

Детали

Антиправительственные протесты, вспыхнувшие в среду в нескольких сербских городах, продолжились в эту субботу, после новой ночи столкновений демонстрантов.

Накануне сербские СМИ сообщали о подожженных мусорных баках, а также о фейерверках и других предметах, которые бросали в полицейских. Министр внутренних дел Ивица Дачич заявил ночью, что шестеро полицейских получили ранения. До этого также было известно, что 38 демонстрантов правоохранители задержали.

Недавно протестующие снова окружили офисы правящей партии Социальной социал-демократической партии (СНС), политической силы, которую возглавляет президент Александар Вучич.

Полиция отреагировала решительно, предотвращая контакт с активистами партии.

Напряженность в Нови-Саде остается высокой, группы бунтовщиков бросают тяжелые камни и бутылки в полицию. В обоих городах были установлены многочисленные блокпосты, что парализовало движение на центральных улицах, где значительное присутствие полиции.

Напомним

В Сербии не утихают акции протеста "Сербия, проснись". В Врбасе на севере страны десятки людей получили травмы во время столкновений с "правительственными активистами" и полицией.

