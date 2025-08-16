Охоплені протестами вулиці перекриті поліцією: у Сербії нові демонстрації проти уряду Вучича

У Белграді, Нові-Саді та інших містах Сербії, яка вже декілька днів поспіль струшуються антиурядовими протестами, відбулися нові сутички та інциденти між демонстрантами та поліцією.

Передає УНН із посиланням на Swiss Telegraphic Agency та ЗМІ Сербії.

Деталі

Антиурядові протести, що спалахнули в середу в кількох сербських містах, продовжилися цієї суботи, після нової ночі зіткнень демонстрантів.

Напередодні сербські ЗМІ повідомляли про підпалені сміттєві баки, а також про феєрверки та інші предмети, які кидали в поліцейських. Міністр внутрішніх справ Івіца Дачич заявив вночі, що шестеро поліцейських отримали поранення. До цього також було відомо, що 38 демонстрантів правоохоронці затримали.

Нещодавно протестувальники знову взяли в оточення офіси правлячої партії Соціальної соціал-демократичної партії (СНС), політичної сили, яку очолює президент Александар Вучич.

Поліція відреагувала рішуче, запобігаючи контакту з активістами партії.

Напруженість у Нові-Саді залишається високою, групи бунтівників кидають важке каміння та пляшки в поліцію. В обох містах було встановлено численні блокпости, що паралізувало рух на центральних вулицях, де значну присутність поліції.

Нагадаємо

У Сербії не вщухають акції протесту "Сербія, прокинься". У Врбасі на півночі країни десятки людей отримали травми під час зіткнень із "урядовими активістами" та поліцією.

