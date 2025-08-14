$41.430.02
Масові протести у Сербії: десятки поранених

Київ • УНН

 • 2 перегляди

У Сербії тривають масові протести з вимогами дострокових виборів та відставки міністра внутрішніх справ. У Врбасі зафіксовані зіткнення, внаслідок яких постраждали десятки людей.

Масові протести у Сербії: десятки поранених

У Сербії не вщухають акції протесту "Сербія, прокинься". У Врбасі на півночі країни десятки людей отримали травми під час зіткнень із "урядовими активістами" та поліцією. Демонстранти вимагають дострокових парламентських виборів та відставки міністра внутрішніх справ. Про це пише УНН із посиланням на місцеве видання Danas.

Деталі

В окремих містах офіси правлячої "Прогресивної партії" закидали яйцями та камінням. Нинішнє загострення пов’язане зі зіткненнями між демонстрантами та прихильниками уряду у Врбасі. Поліція була змушена втрутитися, щонайменше 50 осіб отримали травми, серед яких 16 силовиків.

Демонстранти, переважно студенти, координують свої дії через студентські канали, а нові акції вже анонсовані у великих містах, включно з Белградом. Вони вимагають дострокових парламентських виборів і відставки міністра внутрішніх справ, якого звинувачують у зловживанні владою. Оцінки кількості учасників варіюються, але ЗМІ зазначають, що на вулиці вийшли "тисячі" людей.

Прихильники президента неодноразово кидали фаєри у протестувальників, а на вулиці вивели поліцію для запобігання ескалації насильства. Президент Сербії відмовився виконати вимоги демонстрантів та назвав їх "бандитами".

Нагадаємо

Президент Сербії Александар Вучич заявив 13 серпня, що не має наміру змінювати конституцію країни, щоб балотуватися на новий президентський термін. 

У Сербії тривають протести: люди блокують вулиці, є затримані05.07.25, 07:27 • 2250 переглядiв

Вероніка Марченко

Новини Світу
Александар Вучич
Белград
Сербія