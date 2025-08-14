Массовые протесты не утихают в Сербии: известно о десятках раненых

$41.430.02
48.080.12
ukenru
19:25 • 7052 просмотра
Кабмин предлагает установить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 18946 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 27580 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 30081 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 34914 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
13 августа, 12:02 • 72512 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
13 августа, 10:06 • 75474 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 143312 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
13 августа, 09:00 • 65511 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 119597 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
0м/с
78%
756мм
Популярные новости
Нардепа Федора Христенко объявили в розыск: новые детали дела13 августа, 15:06 • 16178 просмотра
Трамп, Зеленский и путин могут встретиться на следующей неделе - СМИ13 августа, 15:14 • 6210 просмотра
Германия профинансирует пакет американского оружия для Украины на $500 миллионов13 августа, 16:35 • 8158 просмотра
Глава Евросовета подвел итоги онлайн-консультации европейских лидеров с Трампом13 августа, 17:23 • 7130 просмотра
США намерены предложить россии разработку редкоземельных минералов на Аляске - The Telegraph13 августа, 18:50 • 8350 просмотра
публикации
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 143311 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 119597 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 111380 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 122292 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50 • 93670 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Германия
Европа
Реклама
УНН Lite
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 20745 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 43687 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 97392 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 114036 просмотра
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo12 августа, 18:19 • 47092 просмотра
Актуальное
WhatsApp
Крылатая ракета
Беспилотный летательный аппарат
Хранитель
Нефть марки Brent

Массовые протесты не утихают в Сербии: известно о десятках раненых

Киев • УНН

 • 12 просмотра

В Сербии продолжаются массовые протесты с требованиями досрочных выборов и отставки министра внутренних дел. В Врбасе зафиксированы столкновения, в результате которых пострадали десятки людей.

Массовые протесты не утихают в Сербии: известно о десятках раненых

В Сербии не утихают акции протеста "Сербия, проснись". В Врбасе на севере страны десятки людей получили травмы во время столкновений с "правительственными активистами" и полицией. Демонстранты требуют досрочных парламентских выборов и отставки министра внутренних дел. Об этом пишет УНН со ссылкой на местное издание Danas.

Подробности

В отдельных городах офисы правящей "Прогрессивной партии" забросали яйцами и камнями. Нынешнее обострение связано со столкновениями между демонстрантами и сторонниками правительства в Врбасе. Полиция была вынуждена вмешаться, по меньшей мере 50 человек получили травмы, среди которых 16 силовиков.

Демонстранты, преимущественно студенты, координируют свои действия через студенческие каналы, а новые акции уже анонсированы в крупных городах, включая Белград. Они требуют досрочных парламентских выборов и отставки министра внутренних дел, которого обвиняют в злоупотреблении властью. Оценки количества участников варьируются, но СМИ отмечают, что на улицы вышли "тысячи" людей.

Сторонники президента неоднократно бросали файеры в протестующих, а на улицы вывели полицию для предотвращения эскалации насилия. Президент Сербии отказался выполнить требования демонстрантов и назвал их "бандитами".

Напомним

Президент Сербии Александар Вучич заявил 13 августа, что не намерен менять конституцию страны, чтобы баллотироваться на новый президентский срок. 

В Сербии продолжаются протесты: люди блокируют улицы, есть задержанные05.07.25, 07:27 • 2250 просмотров

Вероника Марченко

Новости Мира
Александр Вучич
Белград
Сербия