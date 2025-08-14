Массовые протесты не утихают в Сербии: известно о десятках раненых
Киев • УНН
В Сербии продолжаются массовые протесты с требованиями досрочных выборов и отставки министра внутренних дел. В Врбасе зафиксированы столкновения, в результате которых пострадали десятки людей.
В Сербии не утихают акции протеста "Сербия, проснись". В Врбасе на севере страны десятки людей получили травмы во время столкновений с "правительственными активистами" и полицией. Демонстранты требуют досрочных парламентских выборов и отставки министра внутренних дел. Об этом пишет УНН со ссылкой на местное издание Danas.
Подробности
В отдельных городах офисы правящей "Прогрессивной партии" забросали яйцами и камнями. Нынешнее обострение связано со столкновениями между демонстрантами и сторонниками правительства в Врбасе. Полиция была вынуждена вмешаться, по меньшей мере 50 человек получили травмы, среди которых 16 силовиков.
Демонстранты, преимущественно студенты, координируют свои действия через студенческие каналы, а новые акции уже анонсированы в крупных городах, включая Белград. Они требуют досрочных парламентских выборов и отставки министра внутренних дел, которого обвиняют в злоупотреблении властью. Оценки количества участников варьируются, но СМИ отмечают, что на улицы вышли "тысячи" людей.
Сторонники президента неоднократно бросали файеры в протестующих, а на улицы вывели полицию для предотвращения эскалации насилия. Президент Сербии отказался выполнить требования демонстрантов и назвал их "бандитами".
Напомним
Президент Сербии Александар Вучич заявил 13 августа, что не намерен менять конституцию страны, чтобы баллотироваться на новый президентский срок.
В Сербии продолжаются протесты: люди блокируют улицы, есть задержанные05.07.25, 07:27 • 2250 просмотров