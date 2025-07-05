В Сербии продолжаются протесты: люди блокируют улицы, есть задержанные
Киев • УНН
В Сербии продолжаются антиправительственные протесты, приведшие к блокированию улиц и задержаниям. Студенты призвали к «полной блокаде Сербии» из-за жестокости полиции и требуют досрочных выборов.
В Сербии продолжаются антиправительственные протесты. В пятницу, 4 июля, жители нескольких городов Сербии почти целый день устанавливали баррикады и перекрывали улицы. Об этом сообщает балканская служба "Радио Свобода", передает УНН.
Детали
Так, днем студенты и граждане заблокировали перекресток бульвара Короля Александра и улицы Рузвельта перед зданием технического факультета. Митинг охраняла дорожная полиция, тогда как сотрудники жандармерии на месте происшествия не появились.
Жители муниципалитета Земун построили баррикады из контейнеров и автомобильных шин, а движение транспорта по этой центральной улице Земуна было приостановлено. Они объявили, что в течение 24 часов эта зона будет исключительно для пешеходов.
Одну из улиц в белградском районе Конярник также перекрыли. Движение транспорта в этой части города было приостановлено, сообщает N1.
Также заблокировали движение транспорта на кольцевой развязке в белградском муниципалитете Вождовац.
Днем люди ненадолго заблокировали площадь Республики, пошли к полицейскому участку Старого Града. Туда прибыло полицейское подкрепление, людей оттеснили с дороги. Некоторых протестующих задержали.
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Возле здания Суда по проступкам в Нови-Саде, примерно в восьмидесяти километрах к северу от Белграда, протестующие организовали блокаду из-за арестов, произошедших утром.
В Нише, городе на юго-востоке Сербии, граждане утром также заблокировали некоторые части этого третьего по величине сербского города.
Как сообщает RTS, на западе Сербии была перекрыта главная дорога Ужице-Златибор, ведущая в Черногорию.
В течение дня протестующие пытались перекрыть автомагистраль вблизи Чачака. Они собрались возле пункта взимания платы за проезд в Паковраце вблизи Чачака, но полиция предотвратила перекрытие автомагистрали.
В пятницу вечером также были организованы блокады в Смедерево, Заечаре, Крагуеваце, Шабаце и Крушеваце.
Ранее в тот же день полиция в снаряжении для борьбы с массовыми беспорядками сняла большинство блокад протестующих в Сербии, которые действовали с раннего утра.
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Нескольких антиправительственных протестующих задержали в центре Белграда. Аресты также произошли в Земуне и Новом Белграде возле Факультета драматического искусства, где также были задержаны студенты.
На перекрестке в центре города полиция задержала, среди прочих, несовершеннолетнего ученика Математической гимназии, сообщил репортер Радио Свобода.
Студентов и демонстрантов также задержали в Нови-Саде.
Накануне студенты призвали к "полной блокаде Сербии из-за жестокости полиции".
Этот призыв прозвучал после действий полиции, во время которых в ночь со 2 на 3 июля в нескольких городах арестовали почти 80 студентов и антиправительственных протестующих.
Студенты обвинили полицию в чрезмерном применении силы во время прорыва многодневных блокад, требуя, среди прочего, досрочных выборов.
Министр внутренних дел Ивица Дачич 4 июля заявил, что полиция разрешила проведение собраний в определенных местах Белграда, которые не были жизненно важными для функционирования дорожного движения, и что там, где она действовала, она действовала "без применения чрезмерной силы".
Дачич осудил продолжение баррикад, заявив, что они "ставят под угрозу нормальную жизнь всех граждан и функционирование города".
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что во время утренних "попыток блокирования полиция полностью контролировала ситуацию", и что участники "не имели никаких шансов".
Высшая государственная прокуратура в Белграде призвала граждан "воздержаться от ограничения права на свободу передвижения путем блокирования общественного движения", заявив, что в противном случае полиция уполномочена получать "разрешения, предусмотренные законом".
Представители Защитника граждан, который действует как Национальный механизм предотвращения пыток, 4 июля посетили 12 граждан, которых арестовали ранее в тот же день во время протестов и блокад.
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Блокирование в городах по всей Сербии началось после того, как студенты призвали к гражданскому неповиновению после протеста в Белграде 28 июня.
Они требуют назначения досрочных выборов и освобождения студентов, задержанных во время демонстраций 28 июня.
Массовые протесты и блокирование факультетов по всей Сербии начались после того, как 1 ноября в результате обрушения навеса железнодорожного вокзала Нови-Сада погибло 16 человек, студенты и граждане требовали привлечения властей к ответственности за аварию.
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