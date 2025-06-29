В Сербии масштабные протесты против президента Вучича: что известно

В столице Сербии Белграде начались масштабные протесты против президента страны Александра Вучича. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные СМИ.

Детали

Отмечается, что студенты и сторонники оппозиции перекрыли площадь Славия и прилегающие улицы, требуя досрочных парламентских выборов и отставки Вучича. В митинге приняли участие десятки тысяч человек.

Поступили сообщения о столкновениях протестующих с полицией после того, как участники акции начали жечь файеры. Задержано несколько человек сообщает Балканская служба Радио Свобода.

Указывается, что уже семь месяцев студенты блокируют работу вузов. Протесты начались после трагедии в Нови-Саде в ноябре, где во время обрушения навеса на вокзале погибли 16 человек. Вучич утверждает, что акции организованы из-за границы и наносят ущерб системе образования.

Одновременно со студенческим митингом в Белграде происходит проправительственная акция. Сторонники Вучича собрались перед зданием парламента.

Вучич в минувшую субботу заявил, что возможны вспышки насилия, и власти к этому готовы.

Напомним

Протесты в Сербии вспыхнули в начале мая. Тогда страну охватила волна беспорядков.

Причиной стали события полугодовой давности. В результате обрушения недавно отремонтированной железнодорожной станции в Нови-Саде погибло 16 человек. Эту трагедию многие в Сербии считают следствием коррупции и плохого управления. Она привела к отставке премьер-министра и падению правительства.

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