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У Сербії масштабні протести проти президента Вучича: що відомо

Київ • УНН

 • 1090 перегляди

У Белграді студенти та опозиція блокують центр, вимагаючи дострокових виборів і відставки Вучича. Протести спричинені трагедією в Нові-Саді та підозрами уряду у корупції.

У Сербії масштабні протести проти президента Вучича: що відомо

У столиці Сербії Белграді почалися масштабні протести проти прзедента країни Александара Вучича. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві ЗМІ.

Деталі

Зазначається, що студенти і прихильники опозиції перекрили площу Славія і прилеглі вулиці, вимагаючи дострокових парламентських виборів і відставки Вучича. У мітингу взяли участь десятки тисяч людей.

Надійшли повідомлення про зіткнення протестувальників із поліцією після того, як учасники акції почали палити фаєри. Затримано кількох людей

Вказується, що вже сім місяців студенти блокують роботу вишів. Протести почалися після трагедії в Нові-Саді в листопаді, де під час обвалення навісу на вокзалі загинули 16 осіб. Вучич стверджує, що акції організовані з-за кордону і завдають шкоди системі освіти.

Одночасно зі студентським мітингом у Белграді відбувається проурядова акція. Прихильники Вучича зібралися перед будинком парламенту.

Вучич минулої суботи заявив, що можливі спалахи насильства, і влада до цього готова.

Нагадаємо

Протести у Сербії спалахнули на початку травня. Тоді країну охопила хвиля заворушень.

Причиною стали події піврічної давнини. Внаслідок обвалення нещодавно відремонтованої залізничної станції в Нові-Саді загинуло 16 людей. Цю - трагедію багато хто в Сербії вважає наслідком корупції та поганого урядування. Вона призвела до відставки прем'єр-міністра та падіння уряду.

Вучич не підписав декларацію саміту Україна – Південно-Східна Європа, що засуджує вторгнення рф - ЗМІ11.06.25, 23:16 • 3618 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Александар Вучич
Белград
Сербія
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