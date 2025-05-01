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У Сербії студенти та профспілки об'єднують сили для антикорупційного протесту

Київ • УНН

 • 5590 перегляди

Вперше за 20 років, 5 сербських профспілок вийдуть на спільний протест зі студентами через корупцію, спровоковану трагедією на залізничній станції. Вимагають змін до трудового законодавства.

У Сербії студенти та профспілки об'єднують сили для антикорупційного протесту
www.blic.rs

Профспілки Сербії вперше приєднаються до протесту, організованого студентськими лідерами у четвер, через шість місяців після трагедії на залізничній станції, яка спровокувала масові демонстрації проти корупції, пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Сербію охопила хвиля заворушень з того часу, як у листопаді минулого року внаслідок обвалення нещодавно відремонтованої залізничної станції в Нові-Саді загинуло 16 людей - трагедія, яку багато хто вважає наслідком корупції та поганого нагляду. Вона вже призвела до відставки прем'єр-міністра та падіння уряду.

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Але 1 травня студенти та члени п'яти найбільших профспілок зберуться перед будівлею уряду Сербії у столиці Белграді. Студенти оголосили у своєму офіційному акаунті в Instagram, що "їхня боротьба переходить у нову фазу".

Желько Веселінович, лідер профспілки "Sloga" ("Єдність"), визнав важливість цієї події у коментарях для AFP. "Студенти об'єднали нас", - сказав він.

"За 20 років моєї профспілкової роботи не було жодного випадку, щоб ці п'ять профспілок стояли разом на протесті - або навіть в одній кімнаті - працюючи над чимось спільно", - додав він.

Студенти заявили, що після протесту вони більше не обмежуватимуться блокадами, через які їхні факультети було закрито протягом кількох місяців. "Це крок до радикалізації, який дозволить застосовувати нові форми тиску", - написали студенти, не вдаючись до подробиць.

Вони вже закликали до судового переслідування винних в аварії та зняття обвинувачень, висунутих проти студентів, заарештованих під час блокад. Тепер вони наполягають на внесенні змін до трудового та страйкового законодавства.

Багато викладачів, які їх підтримали, місяцями залишалися без зарплати через нечіткі закони, які дозволяють роботодавцям припиняти виплату їм зарплати, навіть якщо вони не страйкують. "Вони захищають владу, а не робітників, - заявили студенти щодо чинного законодавства. - Ці закони необхідно змінити".

По всій Сербії протягом останніх шести місяців майже щодня відбувалися студентські протести, найбільші з яких зібрали сотні тисяч людей.

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Напередодні кожної великої демонстрації студенти тижнями подорожували країною пішки, намагаючись дістатися до людей у ​​невеликих містах країни - традиційних оплотах правлячої партії.

Одна група з 80 студентів навіть доїхала велосипедами до Страсбурга, щоб попередити європейські інституції про ситуацію в Сербії, тоді як група ультрамарафонців прямує до Брюсселя з тією ж метою.

За словами адвоката Хркі Івана Нініча, розслідування катастрофи не просунулося. "За ці шість місяців розслідування мало бути завершено, обвинувачення висунуто, а судовий процес розпочато", - сказав Нініч агентству AFP.

30 грудня прокурори офіційно висунули кримінальні обвинувачення 13 особам, включаючи колишнього міністра транспорту, за створення загрози громадській безпеці. Однак сербський суд повернув обвинувальний висновок для подальшого розслідування.

"Що це означає - прокурор погано провів попереднє розслідування і не зміг провести прокурорські дії з достатньою якістю", - сказав Нініч.

Паралельно з розслідуванням трагедії прокуратура боротьби з організованою злочинністю також вивчає потенційну корупцію під час реконструкції залізничної станції Нові-Сад.

А прокуратура ЄС (EPPO) розпочала власне розслідування можливого нецільового використання коштів ЄС, пов'язаних із реконструкцією залізничної лінії та станції.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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