Уряд Сербії на чолі з прем'єром Вучевичем відправлено у відставку
Київ • УНН
Парламент Сербії відправив у відставку уряд Вучевича після студентських протестів, спричинених обвалом даху на вокзалі в Нові-Саді. Розпочинається 30-денний період для формування нового уряду.
Парламент Сербії у середу, 19 березня, відправив у відставку уряд на чолі з прем'єр-міністром Мілошем Вучевичем. Про це повідомляє N1, пише УНН.
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Вучевич оголосив про відставку 28 січня на тлі студентських протестів, які почались після обвалу даху на залізничному вокзалі у місті Новий Сад.
Після голосування у парламенті уряд Вучевича став технічним, після чого починається 30-денний період виборів нового уряду.
Якщо новий уряд не буде обрано протягом 30 днів, відбудуться парламентські вибори.
Додамо
У Сербії понад два місяці тривають студентські протести, які розпочалися після обвалу бетонного навісу на залізничному вокзалі в Нові-Саді, де загинули 15 людей.
Студенти за підтримки опозиції звинувачують владу в трагедії, заявляючи, що причиною стали корупція та неякісний ремонт. Спершу вони вимагали прозорого розслідування, а згодом почали висувати політичні вимоги, зокрема створення перехідного уряду для організації дострокових виборів.
Президент Сербії Александр Вучич 27 січня закликав до діалогу з протестувальниками, пообіцяв амністію затриманим і розслідування нападів на студентів. Він також повідомив про оприлюднення документів щодо реконструкції вокзалу, хоча раніше звинувачував протестувальників у співпраці із "закордонними силами".
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