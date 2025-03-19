Правительство Сербии во главе с премьером Вучевичем отправлено в отставку
Киев • УНН
Парламент Сербии отправил в отставку правительство Вучевича после студенческих протестов, вызванных обвалом крыши на вокзале в Нови-Саде. Начинается 30-дневный период для формирования нового правительства.
Парламент Сербии в среду, 19 марта, отправил в отставку правительство во главе с премьер-министром Милошем Вучевичем. Об этом сообщает N1, пишет УНН.
Детали
Вучевич объявил об отставке 28 января на фоне студенческих протестов, которые начались после обвала крыши на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад.
После голосования в парламенте правительство Вучевича стало техническим, после чего начинается 30-дневный период выборов нового правительства.
Если новое правительство не будет избрано в течение 30 дней, состоятся парламентские выборы.
Добавим
В Сербии более двух месяцев продолжаются студенческие протесты, которые начались после обвала бетонного навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, где погибли 15 человек.
Студенты при поддержке оппозиции обвиняют власти в трагедии, заявляя, что причиной стали коррупция и некачественный ремонт. Сначала они требовали прозрачного расследования, а впоследствии начали выдвигать политические требования, в частности создание переходного правительства для организации досрочных выборов.
Президент Сербии Александр Вучич 27 января призвал к диалогу с протестующими, пообещал амнистию задержанным и расследование нападений на студентов. Он также сообщил об обнародовании документов по реконструкции вокзала, хотя ранее обвинял протестующих в сотрудничестве с "зарубежными силами".
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