Прем’єр Сербії Вучевич оголосив про відставку

Прем'єр-міністр Республіки Сербія Мілош Вучевич офіційно подає у відставку з посади. Цю інформацію підтвердили сербському виданню "Новости", передає УНН.

Позачергова пресконференція за участі Вучевича розпочалася о 11:00, у Будинку Уряду Сербії.

Подробиці про причини відставки та подальші політичні кроки прем'єра очікуються згодом.

Додамо

У Сербії понад два місяці тривають студентські протести, які розпочалися після обвалу бетонного навісу на залізничному вокзалі в Нові-Саді, де загинули 15 людей.

Студенти за підтримки опозиції звинувачують владу в трагедії, заявляючи, що причиною стали корупція та неякісний ремонт. Спершу вони вимагали прозорого розслідування, а згодом почали висувати політичні вимоги, зокрема створення перехідного уряду для організації дострокових виборів.

Президент Сербії Александр Вучич 27 січня закликав до діалогу з протестувальниками, пообіцяв амністію затриманим і розслідування нападів на студентів. Він також повідомив про оприлюднення документів щодо реконструкції вокзалу, хоча раніше звинувачував протестувальників у співпраці із "закордонними силами".