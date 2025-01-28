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Прем’єр Сербії Вучевич оголосив про відставку

Прем’єр Сербії Вучевич оголосив про відставку

Київ • УНН

 • 26960 перегляди

Прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевич оголосив про свою відставку під час позачергової пресконференції. Рішення приймається на тлі двомісячних студентських протестів через трагедію на вокзалі в Нові-Саді.

Прем'єр-міністр Республіки Сербія Мілош Вучевич офіційно подає у відставку з посади. Цю інформацію підтвердили сербському виданню "Новости", передає УНН.

Позачергова пресконференція за участі Вучевича розпочалася о 11:00, у Будинку Уряду Сербії.

Подробиці про причини відставки та подальші політичні кроки прем'єра очікуються згодом.

Додамо

У Сербії понад два місяці тривають студентські протести, які розпочалися після обвалу бетонного навісу на залізничному вокзалі в Нові-Саді, де загинули 15 людей.

Студенти за підтримки опозиції звинувачують владу в трагедії, заявляючи, що причиною стали корупція та неякісний ремонт. Спершу вони вимагали прозорого розслідування, а згодом почали висувати політичні вимоги, зокрема створення перехідного уряду для організації дострокових виборів.

Президент Сербії Александр Вучич 27 січня закликав до діалогу з протестувальниками, пообіцяв амністію затриманим і розслідування нападів на студентів. Він також повідомив про оприлюднення документів щодо реконструкції вокзалу, хоча раніше звинувачував протестувальників у співпраці із "закордонними силами".  

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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