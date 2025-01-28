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Премьер Сербии Вучевич объявил об отставке

Премьер Сербии Вучевич объявил об отставке

Киев  •  УНН

 • 11756 просмотра

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Премьер-министр Сербии Милош Вучевич объявил о своей отставке во время внеочередной пресс-конференции. Решение принимается на фоне двухмесячных студенческих протестов из-за трагедии на вокзале в Нови-Саде.

Премьер-министр Республики Сербия Милош Вучевич официально подает в отставку с должности. Эту информацию подтвердили сербскому изданию «Новости», передает УНН.

Внеочередная пресс-конференция с участием Вучевича началась в 11:00, в Доме Правительства Сербии.

Подробности о причинах отставки и дальнейшие политические шаги премьера ожидаются позже.

Добавим

В Сербии более двух месяцев продолжаются студенческие протесты, которые начались после обвала бетонного навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, где погибли 15 человек.

Студенты при поддержке оппозиции обвиняют власть в трагедии, заявляя, что причиной стали коррупция и некачественный ремонт. Сначала они требовали прозрачного расследования, а затем начали выдвигать политические требования, в частности создание переходного правительства для организации досрочных выборов.

Президент Сербии Александр Вучич 27 января призвал к диалогу с протестующими, пообещал амнистию задержанным и расследование нападений на студентов. Он также сообщил об обнародовании документов по реконструкции вокзала, хотя ранее обвинял протестующих в сотрудничестве с «зарубежными силами».  

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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