Премьер Сербии Вучевич объявил об отставке
Киев • УНН
Премьер-министр Сербии Милош Вучевич объявил о своей отставке во время внеочередной пресс-конференции. Решение принимается на фоне двухмесячных студенческих протестов из-за трагедии на вокзале в Нови-Саде.
Премьер-министр Республики Сербия Милош Вучевич официально подает в отставку с должности. Эту информацию подтвердили сербскому изданию «Новости», передает УНН.
Внеочередная пресс-конференция с участием Вучевича началась в 11:00, в Доме Правительства Сербии.
Подробности о причинах отставки и дальнейшие политические шаги премьера ожидаются позже.
Добавим
В Сербии более двух месяцев продолжаются студенческие протесты, которые начались после обвала бетонного навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, где погибли 15 человек.
Студенты при поддержке оппозиции обвиняют власть в трагедии, заявляя, что причиной стали коррупция и некачественный ремонт. Сначала они требовали прозрачного расследования, а затем начали выдвигать политические требования, в частности создание переходного правительства для организации досрочных выборов.
Президент Сербии Александр Вучич 27 января призвал к диалогу с протестующими, пообещал амнистию задержанным и расследование нападений на студентов. Он также сообщил об обнародовании документов по реконструкции вокзала, хотя ранее обвинял протестующих в сотрудничестве с «зарубежными силами».