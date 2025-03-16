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Протесты в Сербии: против демонстрантов применили "звуковые пушки" - правительство отрицает

Киев • УНН

 • 28612 просмотра

В Сербии протесты достигли пика. Правозащитники заявили об использовании "звуковых пушек" против демонстрантов, но правительство отрицает эти обвинения, несмотря на растущее давление.

Протесты в Сербии: против демонстрантов применили "звуковые пушки" - правительство отрицает

Протесты в Сербии достигли нового пика: демонстранты заявили, что сербское правительство использовало "звуковые пушки", среди участников началась массовая паника, 

Об этом передает УНН со ссылкой на Dnevnik, Euronews и NZZ.

Сербские правозащитники заявили, что во время демонстрации в Белграде могла быть использована "звуковая пушка". По словам участников акции, они почувствовали сильную волну тепла и шум, вызвавший панику.

Лидер движения "Сербия" Здравко Понош был среди тех, кто в субботу написал на платформе "Х": "Вы использовали звуковую пушку. Вы стреляли в граждан, когда они молча отдавали дань памяти жертвам вашего режима".

Министерство внутренних дел Сербии после этого отвергло обвинения и заявило, что министерство использует только разрешенные законом средства. Александар Вучич также отрицал использование такого оружия в своем вечернем заявлении.

Следует отметить, что президент Сербии Александр Вучич испытывает все большее давление из-за массовых протестов, продолжающихся в его стране.

Нам придется измениться и многому научиться

- сказал он вчера вечером после того, как масштабная акция была внезапно прервана - предположительно применением звуковой пушки. 

Президент Александр Вучич кажется все более беспомощным, и это является для него самым большим вызовом, поскольку он определяет судьбу Сербии. Об этом пишет сегодня, на следующий день после массовых демонстраций в Белграде, газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Массовое развертывание полиции, которое, согласно публичным заявлениям, должно было служить защите демонстрантов, было воспринято как попытка запугивания

 пишет швейцарская ежедневная газета

Как отмечается, особенно в начале митинга, время от времени имели место провокации и нападения на демонстрантов, и позже "оказывалось, что за этими инцидентами стояли круги, близкие к правительству".

Напомним

В Сербии десятки тысяч людей собрались в городе Ниш, чтобы почтить память погибших во время катастрофы на железнодорожном вокзале и выразить протест против коррупции.

Оппозиционные депутаты Сербии устроили протест в парламенте, бросив дымовые шашки и распылив газ. Трое депутатов пострадали.

Также в Сербии во время акции протеста водитель BMW въехал в толпу людей. Сначала он "провез" на капоте женщину, травмировав еще двух людей. Об этом сообщает Blic.  

Сербия отозвала голос в поддержку резолюции ООН по агрессии рф против Украины, изменив его на "воздержалась". Министр иностранных дел Сербии заявил об адаптации к геополитическим изменениям.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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