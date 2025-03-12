Сербія відкликала підтримку резолюції ООН щодо засудження агресії рф проти України

Сербія відкликала свій голос на підтримку української резолюції Генеральної асамблеї ООН із засудженням агресії рф, змінивши його на "утрималася". Про це з посиланням на міністра закордонних справ Сербії Марка Джурича повідомляє NIN, пише УНН.

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За словами міністра закордонних справ Сербії, представництво країни змінило свій голос на "утримався", і це питання вважається закритим.

Наш обов'язок - стежити за поточною ситуацією, адаптувати сербську позицію до геополітичних змін, що виникають. Тому я вважаю, що ми повинні були утриматися, і я не буду перекладати відповідальність за це на професію чи на сектори, політична відповідальність не на президенті, це в першу чергу на мені. Якщо комусь і потрібно вибачитися, то це мені – сказав Джурич.

Нагадаємо

Financial Times повідомляло, що США і Європа сперечалися в ООН і G7 з питання про те, чи звинувачувати росію у її війні проти України, на тлі того, як швидка зміна позиції президента США Дональда Трампа щодо конфлікту загрожує зруйнувати західну єдність.

24 лютого 93 країни підтримали проєкт резолюції, ініційований Україною та країнами Європи, щодо засудження агресії рф. США відмовились підтримати українську резолюцію, пропонуючи натомість власний проєкт для "швидкого завершення конфлікту".