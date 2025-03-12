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Сербия отозвала поддержку резолюции ООН по осуждению агрессии рф против Украины

Киев • УНН

 • 15084 просмотра

Сербия отозвала голос в поддержку резолюции ООН по осуждению агрессии рф против Украины, изменив его на "воздержалась". Министр иностранных дел Сербии заявил об адаптации к геополитическим изменениям.

Сербия отозвала поддержку резолюции ООН по осуждению агрессии рф против Украины

Сербия отозвала свой голос в поддержку украинской резолюции Генеральной ассамблеи ООН с осуждением агрессии рф, изменив его на "воздержалась". Об этом со ссылкой на министра иностранных дел Сербии Марко Джурича сообщает NIN, пишет УНН.

Детали

По словам министра иностранных дел Сербии, представительство страны изменило свой голос на "воздержался", и этот вопрос считается закрытым.

Наша обязанность - следить за текущей ситуацией, адаптировать сербскую позицию к возникающим геополитическим изменениям. Поэтому я считаю, что мы должны были воздержаться, и я не буду перекладывать ответственность за это на профессию или на сектора, политическая ответственность не на президенте, это в первую очередь на мне. Если кому-то и нужно извиниться, то это мне

– сказал Джурич.

Напомним

Financial Times сообщало, что США и Европа спорили в ООН и G7 по вопросу о том, обвинять ли россию в ее войне против Украины, на фоне того, как быстрое изменение позиции президента США Дональда Трампа по конфликту грозит разрушить западное единство.

24 февраля 93 страны поддержали проект резолюции, инициированный Украиной и странами Европы, по осуждению агрессии рф. США отказались поддержать украинскую резолюцию, предлагая взамен собственный проект для "быстрого завершения конфликта".

Ольга Розгон

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