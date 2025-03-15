У Сербії водій BMW в'їхав у натовп під час акції протесту: троє людей постраждали

У Сербії під час акції протесту водій BMW в'їхав у натовп людей. Спочатку він "провіз" на капоті жінку, травмувавши ще двох людей. Про це повідомляє Blic, передає УНН.

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Як пише видання, сьогодні в міському районі Белграду Жарково водій автомобіля BMW збив трьох людей - двох жінок і підлітка. Під час акції протесту водії виїхав у натовп, провізши на капоті жінку. Жінка в результаті впала з капоту, а водій втік з місця події.

Повідомляється, що співробітники МВС вже затримали водія, а швидка допомога доправила постраждалих до Центру екстреної медичної допомоги, загальний стан їх здоров’я задовільний.

Нагадаємо

Цього тижня сотні демонстрантів заблокували будівлю державного телеканалу RTS у Белграді після того, як ведучий назвав мітингарів "натовпом". Протести поширилися на телестанції у Воєводині та Крагуєваці.