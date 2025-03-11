У Сербії протестувальники заблокували національне радіо і телебачення

Демонстранти пройшли маршем до штаб-квартири державного телеканалу RTS у Белграді після того, як ведучий телеканалу в прямому ефірі з президентом Александром Вучичем назвав мітингарів "натовпом".

Передає УНН із посиланням на AFP.

У Белграді, в ніч з понеділка 10 на вівторок 11 березня кілька сотень людей розпочали блокаду сербського громадського радіо і телебачення. Постраждали офіси RTS: демонстранти пройшли маршем перед штаб-квартирою державного телеканалу RTS у Белграді після того, як у прямому ефірі програми з президентом Олександром Вучичем ведучий телеканалу назвав людей, які вже кілька місяців беруть участь у демонстраціях, "натовпом".

Між протестувальниками і поліцією, яка потім увійшла в будівлю, сталася короткочасна сутичка, повідомив журналіст AFP.

Один поліціянт отримав поранення, йдеться в заяві Міністерства внутрішніх справ.

Наразі демонстранти блокують доступ до будівлі. Як повідомляють студенти, які приймають участь у мітингах, поліція напала на демонстрантів з кийками

Сьогодні протести поширилися. Повідомляється, що будівлі державної телевізійної станції північної провінції Воєводина (RTV) в Новому Саді та місцевої телекомпанії RTK в Крагуєваці в центральній Сербії також були заблоковані.

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