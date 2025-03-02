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Масові протести у Сербії: тисячі людей вийшли на вулиці через трагедію на вокзалі

Київ • УНН

 • 107686 перегляди

У сербському місті Ніш десятки тисяч людей вшанували пам'ять 15 загиблих під час обвалу даху на вокзалі. Студенти та інші громадяни протестують проти корупції, яка призвела до трагедії.

Масові протести у Сербії: тисячі людей вийшли на вулиці через трагедію на вокзалі

У Сербії десятки тисяч людей зібралися в місті Ніш, щоб вшанувати пам’ять загиблих під час катастрофи на залізничному вокзалі та висловити протест проти корупції, яка, призвела до трагедії.Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Протести охопили країну через чотири місяці після обвалу даху на вокзалі в Нові-Саді, внаслідок якого загинули 15 осіб. Студенти стали рушійною силою демонстрацій, блокуючи навчальні заклади ще з грудня, а згодом до них приєдналися освітяни, фермери та працівники інших сфер. 

Обурені громадяни вважають, що аварія стала результатом системної корупції, яка посилилася за роки правління чинного президента. Влада натомість запевняє, що розпочне боротьбу з корупційними схемами, і відкидає звинувачення у власній причетності до них. 

У визначений момент, о 11:52, присутні на вулицях Ніша вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання. Після цього колона студентів, яких підтримали сотні байкерів, вирушила центральними вулицями міста, закликаючи до реформ. 

У Сербії студенти вийшли на новий масштабний протест через трагедію на залізничному вокзалі15.02.25, 17:20 • 25426 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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