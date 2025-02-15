У Сербії студенти вийшли на новий масштабний протест через трагедію на залізничному вокзалі
Київ • УНН
Тисячі студентів зібралися в Крагуєваці на 15-годинний протест через загибель людей на вокзалі в Новому Саді. Вимагають розслідування трагедії та покарання винних у корупційному скандалі.
У суботу, 15 лютого, у Сербії тисячі студентів вийшли на протест у місті Крагуєваць у зв’язку із смертельною трагедією на залізничному вокзалі у місті Новий Сад. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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Зазначається, що студенти прибули в Крагуєвац з усієї Сербії, автобусами і навіть пішки зі столиці Белграда, розташованого за 140 км.
Учасники акції били в барабани, свистіли у свистки і тримали в руках прапор країни. Місцеві жителі зустрічали їх оплесками.
Протестувальники планували заблокувати один з головних бульварів міста на 15 годин і 15 хвилин на знак символічної данини пам'яті жертвам трагедії в Новому Саді.
Студенти вимагають від влади опублікувати документи, що стосуються обвалу даху вокзалу; правосуддя для винних; зняття звинувачень проти студентів-протестувальників; і збільшення бюджету на вищу освіту.
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Протести викликали резонанс у Сербії, яка потерпає від хабарництва, де мало хто з громадян вважає, що державні інституції працюють в інтересах суспільства. Багато хто вважає, що падіння навісу стало результатом урядової корупції, пов'язаної з великим інфраструктурним проєктом з китайськими державними компаніями.
Видання зазначає, що щоденні протести по всій Сербії становлять серйозний виклик для президента Александара Вучича.
Нагадаємо
У листопаді минулого року на залізничній станції в місті Нові-Сад обвалився дах, внаслідок чого загинуло 8 людей, ще двоє дістали поранення. На місці працювали 80 рятувальників та важка техніка.