В Сербии студенты вышли на новый масштабный протест из-за трагедии на железнодорожном вокзале
Киев • УНН
Тысячи студентов собрались в Крагуеваце на 15-часовой протест из-за гибели людей на вокзале в Новом Саде. Требуют расследования трагедии и наказания виновных в коррупционном скандале.
В субботу, 15 февраля, в Сербии тысячи студентов вышли на протест в городе Крагуевац в связи со смертельной трагедией на железнодорожном вокзале в городе Новый Сад. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что студенты прибыли в Крагуевац со всей Сербии, автобусами и даже пешком из столицы Белграда, расположенного в 140 км.
Участники акции били в барабаны, свистели в свистки и держали в руках флаг страны. Местные жители встречали их аплодисментами.
Протестующие планировали заблокировать один из главных бульваров города на 15 часов и 15 минут в знак символической дани памяти жертвам трагедии в Новом Саде.
Студенты требуют от властей опубликовать документы, касающиеся обвала крыши вокзала; правосудия для виновных; снятия обвинений против студентов-протестующих; и увеличения бюджета на высшее образование.
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Протесты вызвали резонанс в Сербии, которая страдает от взяточничества, где мало кто из граждан считает, что государственные институты работают в интересах общества. Многие считают, что падение навеса стало результатом правительственной коррупции, связанной с крупным инфраструктурным проектом с китайскими государственными компаниями.
Издание отмечает, что ежедневные протесты по всей Сербии представляют серьезный вызов для президента Александара Вучича.
Напомним
В ноябре прошлого года на железнодорожной станции в городе Нови-Сад обвалилась крыша, в результате чего погибли 8 человек, еще двое получили ранения. На месте работали 80 спасателей и тяжелая техника.