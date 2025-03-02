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Массовые протесты в Сербии: тысячи людей вышли на улицы из-за трагедии на вокзале

Киев • УНН

 • 107685 просмотра

В сербском городе Ниш десятки тысяч людей почтили память 15 погибших во время обвала крыши на вокзале. Студенты и другие граждане протестуют против коррупции, которая привела к трагедии.

Массовые протесты в Сербии: тысячи людей вышли на улицы из-за трагедии на вокзале

В Сербии десятки тысяч людей собрались в городе Ниш, чтобы почтить память погибших во время катастрофы на железнодорожном вокзале и выразить протест против коррупции, которая привела к трагедии, сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Протесты охватили страну через четыре месяца после обвала крыши на вокзале в Нови-Саде, в результате которого погибли 15 человек. Студенты стали движущей силой демонстраций, блокируя учебные заведения еще с декабря, а впоследствии к ним присоединились педагоги, фермеры и работники других сфер. 

Возмущенные граждане считают, что авария стала результатом системной коррупции, которая усилилась за годы правления действующего президента. Власть взамен уверяет, что начнет борьбу с коррупционными схемами, и отвергает обвинения в собственной причастности к ним. 

В назначенный момент, в 11:52, собравшиеся на улицах Ниша почтили память погибших минутой молчания. После этого колонна студентов, которых поддержали сотни байкеров, отправилась по центральным улицам города, призывая к реформам. 

В Сербии студенты вышли на новый масштабный протест из-за трагедии на железнодорожном вокзале15.02.25, 17:20 • 25417 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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