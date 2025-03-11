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В Сербии протестующие заблокировали национальное радио и телевидение

Киев • УНН

 • 15423 просмотра

Сотни демонстрантов заблокировали здание государственного телеканала RTS в Белграде после того, как ведущий назвал митингующих "толпой". Протесты распространились на телестанции в Воеводине и Крагуевце.

В Сербии протестующие заблокировали национальное радио и телевидение

Демонстранты прошли маршем к штаб-квартире государственного телеканала RTS в Белграде после того, как ведущий телеканала в прямом эфире с президентом Александром Вучичем назвал митингующих "толпой".

Передает УНН со ссылкой на AFP.

В Белграде, в ночь с понедельника 10 на вторник 11 марта несколько сотен человек начали блокаду сербского общественного радио и телевидения. Пострадали офисы RTS: демонстранты прошли маршем перед штаб-квартирой государственного телеканала RTS в Белграде после того, как в прямом эфире программы с президентом Александром Вучичем ведущий телеканала назвал людей, которые уже несколько месяцев участвуют в демонстрациях, "толпой". 

Между протестующими и полицией, которая затем вошла в здание, произошла кратковременная стычка, сообщил журналист AFP.

Один полицейский получил ранения, говорится в заявлении Министерства внутренних дел.  

В настоящее время демонстранты блокируют доступ к зданию. Как сообщают студенты, участвующие в митингах, полиция напала на демонстрантов с дубинками

Сегодня протесты распространились. Сообщается, что здания государственной телевизионной станции северной провинции Воеводина (RTV) в Новом Саде и местной телекомпании RTK в Крагуеваце в центральной Сербии также были заблокированы. 

Напомним

В сербском городе Ниш десятки тысяч людей почтили память 15 погибших во время обрушения крыши на вокзале. Студенты и другие граждане протестуют против коррупции, которая привела к трагедии.

Оппозиционные депутаты Сербии устроили протест в парламенте, бросив дымовые шашки и распылив газ. Трое депутатов пострадали, одна из них в критическом состоянии после инсульта.

В столице Черногории граждане устроили протест из-за массового убийства с 12 погибшими04.01.25, 02:35 • 52743 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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