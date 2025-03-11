В Сербии протестующие заблокировали национальное радио и телевидение
Киев • УНН
Сотни демонстрантов заблокировали здание государственного телеканала RTS в Белграде после того, как ведущий назвал митингующих "толпой". Протесты распространились на телестанции в Воеводине и Крагуевце.
Демонстранты прошли маршем к штаб-квартире государственного телеканала RTS в Белграде после того, как ведущий телеканала в прямом эфире с президентом Александром Вучичем назвал митингующих "толпой".
Передает УНН со ссылкой на AFP.
В Белграде, в ночь с понедельника 10 на вторник 11 марта несколько сотен человек начали блокаду сербского общественного радио и телевидения. Пострадали офисы RTS: демонстранты прошли маршем перед штаб-квартирой государственного телеканала RTS в Белграде после того, как в прямом эфире программы с президентом Александром Вучичем ведущий телеканала назвал людей, которые уже несколько месяцев участвуют в демонстрациях, "толпой".
Между протестующими и полицией, которая затем вошла в здание, произошла кратковременная стычка, сообщил журналист AFP.
Один полицейский получил ранения, говорится в заявлении Министерства внутренних дел.
В настоящее время демонстранты блокируют доступ к зданию. Как сообщают студенты, участвующие в митингах, полиция напала на демонстрантов с дубинками
Сегодня протесты распространились. Сообщается, что здания государственной телевизионной станции северной провинции Воеводина (RTV) в Новом Саде и местной телекомпании RTK в Крагуеваце в центральной Сербии также были заблокированы.
Напомним
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