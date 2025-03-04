Сербські опозиційні депутати кинули димові шашки і розпилили газ в парламенті: поранено три людини
Київ • УНН
Опозиційні депутати Сербії влаштували протест у парламенті, кинувши димові шашки та розпиливши газ. Троє депутатів постраждали, одна з них у критичному стані після інсульту.
Сербські опозиційні депутати кинули димові шашки і розпилили сльозогінний газ у парламенті у вівторок на знак протесту проти політики уряду і підтримки протестуючих студентів. Троє депутатів отримали поранення. Про це повидомляють Reuters і державна телерадіокомпанія Сербії, пише УНН.
Деталі
Як зазначає видання демонстрації, викликані обвалом даху на залізничному вокзалі, в результаті якого чотири місяці тому загинуло 15 осіб, перетворилися на найбільшу загрозу для сербського уряду.
На засіданні парламенту, після того, як владна коаліція на чолі з Сербською прогресивною партією затвердила порядок денний, деякі опозиційні політики вибігли зі своїх місць до спікера парламенту і побилися з охоронцями.
Інші кидали димові шашки і сльозогінний газ, а телебачення в прямому ефірі показувало чорний і рожевий дим всередині будівлі.
Спікер парламенту Ана Брнабич повідомила, що двоє депутатів отримали поранення, а одна з них, Ясміна Обрадович з Сербської прогресивної партії, перенесла інсульт і перебуває в критичному стані.
Доповнення
Сербський парламент, 4 березня, мав ухвалити закон про збільшення фінансування університетів – одну з головних вимог студентів, які з грудня блокують факультети.
Парламент також мав прийняти відставку прем'єр-міністра Мілоша Вучевича. Але інші питання, внесені коаліцією до порядку денного, викликали обурення опозиції.
Нагадаємо
1 листопада 2024 року на залізничному вокзалі в Нові-Саді обвалився бетонний навіс, загинуло 15 осіб, ще близько 30 поранено.
Прокуратура Нові-Сада висунула обвинувачення 13 особам, включаючи ексміністра транспорту, через обвал даху на вокзалі.