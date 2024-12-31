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Обвал даху на вокзалі в Сербії: висунуто звинувачення 13 людям, серед них - ексміністр транспорту

Київ • УНН

 • 18447 перегляди

Прокуратура Нові-Сада висунула обвинувачення 13 особам, включаючи ексміністра транспорту, через обвал даху на вокзалі. Трагедія забрала життя 15 людей, близько 30 отримали поранення.

Вища прокуратура Нові-Сада, другого за величиною міста Сербії, висунула обвинувачення у створенні загрози громадській безпеці колишньому міністру транспорту Горану Весичу, який пішов у відставку через обвал даху на вокзалі 1 листопада. Прокурори зробили запит на взяття його під варту. Про це пише Politico, передає УНН

Деталі 

Серед інших 12 осіб, яким висунули обвинувачення, - заступник Весича, високопоставлені чиновники Інфраструктури залізниць Сербії, будівельні підрядники і технічні контролери.

"Усі ми, як громадяни, очікуємо, що винні та відповідальні за те, що трапилося, постануть перед судом [і] буде визначено кримінальну відповідальність", - заявив прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевіч за день до пред'явлення звинувачень.

Аварія сталася на залізничній станції в Нові-Саді, за 100 кілометрів на північний захід від Белграда, після неодноразових ремонтних робіт у рамках ширшої угоди з китайськими будівельними фірмами. Критики звинуватили в неякісній роботі широко поширену корупцію і відсутність прозорості.

"Горан Весич - один із тих, хто несе найбільшу відповідальність за масову корупцію в будівництві, за політику таємних контрактів з інвесторами, і тепер це призводить до людських жертв", - заявив після аварії Радомир Лазович, співкерівник опозиційної партії "Зелений лівий фронт".

Незважаючи на обвинувальні висновки, критики заявили, що слідство не змогло розібратися з корупцією, яка ймовірно стала причиною трагедії.

"Поки уряд намагається пустити пил в очі народу, ключові питання залишаються без відповіді. Як таке можливо, що в обвинувальному висновку немає ні слова про відповідальність за загибель 15 осіб? Де сліди корупції, яка щодня коштує нам не тільки грошей, а й життів?" - написав колишній мер Нові-Сада Борис Новакович у своєму пості на сайті X. 

Нагадаємо 

1 листопада на залізничному вокзалі в Нові-Саді обвалився бетонний навіс, загинуло 15 осіб, ще близько 30 поранено. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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