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Обвал крыши на вокзале в Сербии: предъявлены обвинения 13 лицам, среди которых - экс-министр транспорта

Обвал крыши на вокзале в Сербии: предъявлены обвинения 13 лицам, среди которых - экс-министр транспорта

Киев  •  УНН

 • 2755 просмотра

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Прокуратура Нови-Сада выдвинула обвинения 13 лицам, включая экс-министра транспорта, из-за обвала крыши на вокзале. Трагедия унесла жизни 15 человек, около 30 получили ранения.

Высшая прокуратура Нови-Сада, второго по величине города Сербии, выдвинула обвинения в создании угрозы общественной безопасности бывшему министру транспорта Горану Весичу, который ушел в отставку из-за обвала крыши на вокзале 1 ноября. Прокуроры сделали запрос на взятие его под стражу. Об этом пишет Politico, передает УНН

Детали 

Среди других 12 человек, которым предъявили обвинения, - заместитель Весича, высокопоставленные чиновники Инфраструктуры железных дорог Сербии, строительные подрядчики и технические контролеры.

«Все мы, как граждане, ожидаем, что виновные и ответственные за случившееся предстанут перед судом [и] будет определена уголовная ответственность», - заявил премьер-министр Сербии Милош Вучевич за день до предъявления обвинений.

Авария произошла на железнодорожной станции в Нови-Саде, в 100 километрах к северо-западу от Белграда, после неоднократных ремонтных работ в рамках более широкой сделки с китайскими строительными фирмами. Критики обвинили в некачественной работе широко распространенную коррупцию и отсутствие прозрачности.

«Горан Весич - один из тех, кто несет наибольшую ответственность за массовую коррупцию в строительстве, за политику тайных контрактов с инвесторами, и теперь это приводит к человеческим жертвам», - заявил после аварии Радомир Лазович, соруководитель оппозиционной партии „Зеленый левый фронт“.

Несмотря на обвинительные выводы, критики заявили, что следствие не смогло разобраться с коррупцией, которая вероятно стала причиной трагедии.

«Пока правительство пытается пустить пыль в глаза народу, ключевые вопросы остаются без ответа. Как такое возможно, что в обвинительном заключении нет ни слова об ответственности за гибель 15 человек? Где следы коррупции, которая ежедневно стоит нам не только денег, но и жизней?» - написал бывший мэр Нови-Сада Борис Новакович в своем посте на сайте X. 

Напомним 

1 ноября на железнодорожном вокзале в Нови-Саде обвалился бетонный навес, погибло 15 человек, ещё около 30 ранены. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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