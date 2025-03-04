Сербские оппозиционные депутаты бросили дымовые шашки и распылили газ в парламенте: ранены три человека

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 18293 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 35614 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 68396 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 218467 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 125562 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 393924 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 312743 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214191 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244440 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255269 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.4м/с
64%
Популярные новости

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 16941 просмотра

Армия рф ударила баллистикой по Кривому Рогу: 12 погибших, более 50 раненых

4 апреля, 16:27 • 12716 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 13647 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16501 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 14004 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 134689 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 218463 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 393919 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255703 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 312740 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Эммануэль Макрон

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Европа

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 4554 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16612 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47283 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72657 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57707 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Старлинк

Instagram

ТикТок

Туполев Ту-22М

Сербские оппозиционные депутаты бросили дымовые шашки и распылили газ в парламенте: ранены три человека

Киев • УНН

 • 15667 просмотра

Оппозиционные депутаты Сербии устроили протест в парламенте, бросив дымовые шашки и распылив газ. Трое депутатов пострадали, одна из них в критическом состоянии после инсульта.

Сербские оппозиционные депутаты бросили дымовые шашки и распылили газ в парламенте: ранены три человека

Сербские оппозиционные депутаты бросили дымовые шашки и распылили слезоточивый газ в парламенте во вторник в знак протеста против политики правительства и в поддержку протестующих студентов. Трое депутатов получили ранения. Об этом сообщают Reuters и государственная телерадиокомпания Сербии, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, демонстрации, вызванные обрушением крыши на железнодорожном вокзале, в результате которого четыре месяца назад погибли 15 человек, превратились в наибольшую угрозу для сербского правительства.

На заседании парламента, после того как правящая коалиция во главе с Сербской прогрессивной партией утвердила повестку дня, некоторые оппозиционные политики выбежали со своих мест к спикеру парламента и подрались с охранниками.

Другие бросали дымовые шашки и слезоточивый газ, а телевидение в прямом эфире показывало черный и розовый дым внутри здания.

Спикер парламента Ана Брнабич сообщила, что двое депутатов получили ранения, а одна из них, Ясмина Обрадович из Сербской прогрессивной партии, перенесла инсульт и находится в критическом состоянии.

Дополнение

Сербский парламент 4 марта должен был принять закон о увеличении финансирования университетов – одно из главных требований студентов, которые с декабря блокируют факультеты.

Парламент также должен был принять отставку премьер-министра Милоша Вучевича. Но другие вопросы, внесенные коалицией в повестку дня, вызвали возмущение оппозиции.

Напоминаем 

1 ноября 2024 года на железнодорожном вокзале в Новом Саде обрушился бетонный навес, погибли 15 человек, еще около 30 получили ранения. 

Прокуратура Нового Сада выдвинула обвинения 13 лицам, включая экс-министра транспорта, из-за обрушения крыши на вокзале.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
Сербия
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,783.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,822.85