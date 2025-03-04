Сербские оппозиционные депутаты бросили дымовые шашки и распылили газ в парламенте: ранены три человека
Киев • УНН
Оппозиционные депутаты Сербии устроили протест в парламенте, бросив дымовые шашки и распылив газ. Трое депутатов пострадали, одна из них в критическом состоянии после инсульта.
Сербские оппозиционные депутаты бросили дымовые шашки и распылили слезоточивый газ в парламенте во вторник в знак протеста против политики правительства и в поддержку протестующих студентов. Трое депутатов получили ранения. Об этом сообщают Reuters и государственная телерадиокомпания Сербии, пишет УНН.
Детали
Как отмечает издание, демонстрации, вызванные обрушением крыши на железнодорожном вокзале, в результате которого четыре месяца назад погибли 15 человек, превратились в наибольшую угрозу для сербского правительства.
На заседании парламента, после того как правящая коалиция во главе с Сербской прогрессивной партией утвердила повестку дня, некоторые оппозиционные политики выбежали со своих мест к спикеру парламента и подрались с охранниками.
Другие бросали дымовые шашки и слезоточивый газ, а телевидение в прямом эфире показывало черный и розовый дым внутри здания.
Спикер парламента Ана Брнабич сообщила, что двое депутатов получили ранения, а одна из них, Ясмина Обрадович из Сербской прогрессивной партии, перенесла инсульт и находится в критическом состоянии.
Дополнение
Сербский парламент 4 марта должен был принять закон о увеличении финансирования университетов – одно из главных требований студентов, которые с декабря блокируют факультеты.
Парламент также должен был принять отставку премьер-министра Милоша Вучевича. Но другие вопросы, внесенные коалицией в повестку дня, вызвали возмущение оппозиции.
Напоминаем
1 ноября 2024 года на железнодорожном вокзале в Новом Саде обрушился бетонный навес, погибли 15 человек, еще около 30 получили ранения.
Прокуратура Нового Сада выдвинула обвинения 13 лицам, включая экс-министра транспорта, из-за обрушения крыши на вокзале.