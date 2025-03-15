В Сербии водитель BMW въехал в толпу во время акции протеста: три человека пострадали
Киев • УНН
Во время акции протеста в Белграде водитель BMW сбил трех человек, протащив женщину на капоте. Полиция задержала виновника, пострадавшие в больнице.
В Сербии во время акции протеста водитель BMW въехал в толпу людей. Сначала он "провез" на капоте женщину, травмировав еще двух человек. Об этом сообщает Blic, передает УНН.
Детали
Как пишет издание, сегодня в городском районе Белграда Жарково водитель автомобиля BMW сбил трех человек - двух женщин и подростка. Во время акции протеста водители выехал в толпу, провезя на капоте женщину. Женщина в результате упала с капота, а водитель скрылся с места происшествия.
Сообщается, что сотрудники МВД уже задержали водителя, а скорая помощь доставила пострадавших в Центр экстренной медицинской помощи, общее состояние их здоровья удовлетворительное.
Напомним
На этой неделе сотни демонстрантов заблокировали здание государственного телеканала RTS в Белграде после того, как ведущий назвал митингующих "толпой". Протесты распространились на телестанции в Воеводине и Крагуеваце.