В Сербии водитель BMW въехал в толпу во время акции протеста: три человека пострадали

В Сербии во время акции протеста водитель BMW въехал в толпу людей. Сначала он "провез" на капоте женщину, травмировав еще двух человек. Об этом сообщает Blic, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, сегодня в городском районе Белграда Жарково водитель автомобиля BMW сбил трех человек - двух женщин и подростка. Во время акции протеста водители выехал в толпу, провезя на капоте женщину. Женщина в результате упала с капота, а водитель скрылся с места происшествия.

Сообщается, что сотрудники МВД уже задержали водителя, а скорая помощь доставила пострадавших в Центр экстренной медицинской помощи, общее состояние их здоровья удовлетворительное.

Напомним

На этой неделе сотни демонстрантов заблокировали здание государственного телеканала RTS в Белграде после того, как ведущий назвал митингующих "толпой". Протесты распространились на телестанции в Воеводине и Крагуеваце.