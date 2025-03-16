Протести в Сербії: проти демонстрантів застосували "звукові гармати" - уряд заперечує

Протести в Сербії досягли нового піку: демонстранти заявили, що сербський уряд використовував "звукові гармати", серед учасників почалася масова паніка,

Про це передає УНН із посиланням на Dnevnik, Еuronews та NZZ.

Сербські правозахисники заявили, що під час демонстрації в Белграді могла бути використана "звукова гармата". За словами учасників акції, вони відчули сильну хвилю тепла і шум, що викликав паніку.

Лідер руху "Сербія" Здравко Понош був серед тих, хто в суботу написав на платформі "Х": "Ви використовували звукову гармату. Ви стріляли в громадян, коли вони мовчки віддавали данину пам'яті жертвам вашого режиму".

Міністерство внутрішніх справ Сербії після цього відкинуло звинувачення і заявило, що міністерство використовує лише дозволені законом засоби. Александар Вучич також заперечив використання такої зброї у своїй вечірній заяві.

Слід зазначити, що президент Сербії Александр Вучич зазнає дедалі більшого тиску через масові протести, що тривають у його країні.

Нам доведеться змінитися і багато чому навчитися - сказав він учора ввечері після того, як масштабну акцію було раптово перервано - імовірно застосуванням звукової гармати.

Президент Александр Вучич здається дедалі безпораднішим, і це є для нього найбільшим викликом, оскільки він визначає долю Сербії. Про це пише сьогодні, наступного дня після масових демонстрацій у Белграді, газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Масове розгортання поліції, яке, згідно з публічними заявами, повинно було служити захисту демонстрантів, було сприйнято як спроба залякування пише швейцарська щоденна газета

Як зазначається, особливо на початку мітингу, час від часу мали місце провокації та напади на демонстрантів, і пізніше "виявлялося, що за цими інцидентами стояли кола, близькі до уряду".

Нагадаємо

У Сербії десятки тисяч людей зібралися в місті Ніш, щоб вшанувати пам’ять загиблих під час катастрофи на залізничному вокзалі та висловити протест проти корупції.

Опозиційні депутати Сербії влаштували протест у парламенті, кинувши димові шашки та розпиливши газ. Троє депутатів постраждали.

Також у Сербії під час акції протесту водій BMW в'їхав у натовп людей. Спочатку він "провіз" на капоті жінку, травмувавши ще двох людей. Про це повідомляє Blic.

Сербія відкликала голос на підтримку резолюції ООН щодо агресії рф проти України, змінивши його на "утрималася". Міністр закордонних справ Сербії заявив про адаптацію до геополітичних змін.