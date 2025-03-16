Протести в Сербії: проти демонстрантів застосували "звукові гармати" - уряд заперечує

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
17:29 • 30041 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 46104 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 50897 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 56563 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 68660 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 57101 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 56207 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 120398 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82099 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 226837 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4.2м/с
64%
Популярнi новини

"Укрпошта" закупляла курячі ноги для самозахисту листонош від собак

9 квітня, 13:03 • 14619 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 21571 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 18415 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 17195 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

17:52 • 18757 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 88910 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 120398 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 226837 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 403762 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 396151 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 11216 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 17202 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 18422 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 21578 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 75323 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Протести в Сербії: проти демонстрантів застосували "звукові гармати" - уряд заперечує

Київ • УНН

 • 28642 перегляди

У Сербії протести досягли піку. Правозахисники заявили про використання "звукових гармат" проти демонстрантів, але уряд заперечує ці звинувачення, попри зростаючий тиск.

Протести в Сербії: проти демонстрантів застосували "звукові гармати" - уряд заперечує

Протести в Сербії досягли нового піку: демонстранти заявили, що сербський уряд використовував "звукові гармати", серед учасників почалася масова паніка, 

Про це передає УНН із посиланням на Dnevnik, Еuronews та NZZ.

Сербські правозахисники заявили, що під час демонстрації в Белграді могла бути використана "звукова гармата". За словами учасників акції, вони відчули сильну хвилю тепла і шум, що викликав паніку.

Лідер руху "Сербія" Здравко Понош був серед тих, хто в суботу написав на платформі "Х": "Ви використовували звукову гармату. Ви стріляли в громадян, коли вони мовчки віддавали данину пам'яті жертвам вашого режиму".

Міністерство внутрішніх справ Сербії після цього відкинуло звинувачення і заявило, що міністерство використовує лише дозволені законом засоби. Александар Вучич також заперечив використання такої зброї у своїй вечірній заяві.

Слід зазначити, що президент Сербії Александр Вучич зазнає дедалі більшого тиску через масові протести, що тривають у його країні.

Нам доведеться змінитися і багато чому навчитися

- сказав він учора ввечері після того, як масштабну акцію було раптово перервано - імовірно застосуванням звукової гармати. 

Президент Александр Вучич здається дедалі безпораднішим, і це є для нього найбільшим викликом, оскільки він визначає долю Сербії. Про це пише сьогодні, наступного дня після масових демонстрацій у Белграді, газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Масове розгортання поліції, яке, згідно з публічними заявами, повинно було служити захисту демонстрантів, було сприйнято як спроба залякування

 пише швейцарська щоденна газета

Як зазначається, особливо на початку мітингу, час від часу мали місце провокації та напади на демонстрантів, і пізніше "виявлялося, що за цими інцидентами стояли кола, близькі до уряду".

Нагадаємо

У Сербії десятки тисяч людей зібралися в місті Ніш, щоб вшанувати пам’ять загиблих під час катастрофи на залізничному вокзалі та висловити протест проти корупції.

Опозиційні депутати Сербії влаштували протест у парламенті, кинувши димові шашки та розпиливши газ. Троє депутатів постраждали.

Також у Сербії під час акції протесту водій BMW в'їхав у натовп людей. Спочатку він "провіз" на капоті жінку, травмувавши ще двох людей. Про це повідомляє Blic.  

Сербія відкликала голос на підтримку резолюції ООН щодо агресії рф проти України, змінивши його на "утрималася". Міністр закордонних справ Сербії заявив про адаптацію до геополітичних змін.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
Александр Вучич
Белград
Сербія
Brent
$65.78
Bitcoin
$83,279.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,099.10
Ethereum
$1,671.29