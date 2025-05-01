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В Сербии студенты и профсоюзы объединяют силы для антикоррупционного протеста

Киев • УНН

 • 4786 просмотра

Впервые за 20 лет, 5 сербских профсоюзов выйдут на совместный протест со студентами из-за коррупции, спровоцированной трагедией на железнодорожной станции. Требуют изменений в трудовом законодательстве.

В Сербии студенты и профсоюзы объединяют силы для антикоррупционного протеста
www.blic.rs

Профсоюзы Сербии впервые присоединятся к протесту, организованному студенческими лидерами в четверг, через шесть месяцев после трагедии на железнодорожной станции, которая спровоцировала массовые демонстрации против коррупции, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Сербию охватила волна беспорядков с тех пор, как в ноябре прошлого года в результате обрушения недавно отремонтированной железнодорожной станции в Нови-Саде погибло 16 человек - трагедия, которую многие считают следствием коррупции и плохого надзора. Она уже привела к отставке премьер-министра и падению правительства.

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Но 1 мая студенты и члены пяти крупнейших профсоюзов соберутся перед зданием правительства Сербии в столице Белграде. Студенты объявили в своем официальном аккаунте в Instagram, что "их борьба переходит в новую фазу".

Желько Веселинович, лидер профсоюза "Sloga" ("Единство"), признал важность этого события в комментариях для AFP. "Студенты объединили нас", - сказал он.

"За 20 лет моей профсоюзной работы не было ни одного случая, чтобы эти пять профсоюзов стояли вместе на протесте - или даже в одной комнате - работая над чем-то совместно", - добавил он.

Студенты заявили, что после протеста они больше не будут ограничиваться блокадами, из-за которых их факультеты были закрыты в течение нескольких месяцев. "Это шаг к радикализации, который позволит применять новые формы давления", - написали студенты, не вдаваясь в подробности.

Они уже призвали к судебному преследованию виновных в аварии и снятию обвинений, выдвинутых против студентов, арестованных во время блокад. Теперь они настаивают на внесении изменений в трудовое и забастовочное законодательство.

Многие преподаватели, которые их поддержали, месяцами оставались без зарплаты из-за нечетких законов, которые позволяют работодателям прекращать выплату им зарплаты, даже если они не бастуют. "Они защищают власть, а не рабочих, - заявили студенты относительно действующего законодательства. - Эти законы необходимо изменить".

По всей Сербии в течение последних шести месяцев почти ежедневно происходили студенческие протесты, крупнейшие из которых собрали сотни тысяч людей.

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Накануне каждой крупной демонстрации студенты неделями путешествовали по стране пешком, пытаясь добраться до людей в небольших городах страны - традиционных оплотах правящей партии.

Одна группа из 80 студентов даже доехала на велосипедах до Страсбурга, чтобы предупредить европейские институты о ситуации в Сербии, тогда как группа ультрамарафонцев направляется в Брюссель с той же целью.

По словам адвоката Хрки Ивана Нинича, расследование катастрофы не продвинулось. "За эти шесть месяцев расследование должно было быть завершено, обвинение выдвинуто, а судебный процесс начат", - сказал Нинич агентству AFP.

30 декабря прокуроры официально выдвинули уголовные обвинения 13 лицам, включая бывшего министра транспорта, за создание угрозы общественной безопасности. Однако сербский суд вернул обвинительное заключение для дальнейшего расследования.

"Что это означает - прокурор плохо провел предварительное расследование и не смог провести прокурорские действия с достаточным качеством", - сказал Нинич.

Параллельно с расследованием трагедии прокуратура по борьбе с организованной преступностью также изучает потенциальную коррупцию во время реконструкции железнодорожной станции Нови-Сад.

А прокуратура ЕС (EPPO) начала собственное расследование возможного нецелевого использования средств ЕС, связанных с реконструкцией железнодорожной линии и станции.

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Юлия Шрамко

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