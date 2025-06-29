Протесты в Белграде: в результате столкновений арестовано почти 80 человек

В столице Сербии Белграде во время многотысячного митинга произошли столкновения между протестующими и полицией, в результате которых было арестовано почти 80 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Десятки тысяч человек вышли на митинг с требованием провести досрочные выборы и сместить президента Александра Вучича с должности. Протестующие пытались прорвать полицейский кордон, избивали правоохранителей и бросали в них камни и различные другие предметы. В ответ полицейские применили газ и светошумовые гранаты.

По данным сербской газеты Blic, в результате столкновений получили ранения шесть правоохранителей и по меньшей мере двое протестующих. Министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич осудил насилие и заявил, что "полиция примет все меры для восстановления общественного порядка и спокойствия и отразит все нападения".

Напомним

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не будет выполнять контракты, если существует подозрение на то, что вооружение может оказаться на фронтах российско-украинской войны.