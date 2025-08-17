Сербія охоплена протестами: поліція застосовує газ, офіси правлячої партії зруйновано

У Сербії тривають масові акції протесту, демонстранти палять файєри, поліція відповідає сльозогінним газом. Про це повідомляє УНН із посиланням на KoSSev.

Деталі

Зазначається, що під час протестів були зруйновані офіси правлячої Сербської прогресивної партії (SNS) у північному місті Нові-Сад.

Тим часом у Валєво поліція розігнала протестувальників штурмом, також було застосовано сльозогінний газ. Місцеві мешканці, в тому числі і деякі жителі прилеглих будинків, кидали піротехніку в будівлю жандармерії.

Пізніше поліція в повному бойовому спорядженні оточила кілька кварталів у центрі Нові-Сада і застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати натовп.

Група молодих людей відокремилася від колони та почала руйнувати приміщення SNS, використовуючи піротехніку, через що спалахнула пожежа - йдеться у статті.

За даними глави МВС країни Івіци Дачича, станом на 16 серпня внаслідок протестів постраждали шість співробітників поліції, було затримано 38 осіб.

Президент Сербії Александар Вучич звинуватив учасників акцій у спробах дестабілізувати ситуацію в державі.

Нагадаємо

Протести у Сербії спалахнули на початку травня. Тоді країну охопила хвиля заворушень. Причиною стали події піврічної давнини. 1 листопада 2024 року у місті Нові-Сад раптово обвалилась покрівля біля входу на залізничну станцію. Загинули 16 людей, ще кілька людей отримали тяжкі поранення.

Активісти звинувачують у трагедії недбалість і корумпованість влади країни.

Протестувальники хочуть домогтись дострокових парламентських виборів. Александр Вучич відмовляється їх призначати.

