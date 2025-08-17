Сербія охоплена протестами: поліція застосовує газ, офіси правлячої партії зруйновано

$41.450.00
48.440.00
ukenru
16 серпня, 13:32 • 32505 перегляди
Перед візитом Зеленського до Вашингтона: лідери "коаліції охочих" завтра проведуть відеозустріч
16 серпня, 12:47 • 59813 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 46065 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 49309 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 47188 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 47398 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 243553 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 212190 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 167093 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 154542 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2м/с
66%
746мм
Популярнi новини
Зеленський відмовився віддати Донбас у розмові з Трампом і європейськими лідерами – ЗМІ16 серпня, 16:43 • 8608 перегляди
Зустріч Трампа і путіна надала нового поштовху завершенню війни в Україні - Ердоган 16 серпня, 16:59 • 10511 перегляди
Дамо кілька добрих порад: Мерц заявив, що завтра європейські лідери допоможуть Зеленському підготуватись до зустрічі із Трампом16 серпня, 17:18 • 7476 перегляди
Водійка Nissan у Харкові збила жінку з немовлям на тротуарі16 серпня, 17:29 • 8210 перегляди
Лідери восьми держав Північної Європи та Балтії заявили, що "залишаються непохитними" у підтримці України16 серпня, 17:59 • 18218 перегляди
Публікації
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 335165 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 289367 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 293793 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 301147 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 379935 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дитина
Роберт Фіцо
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Вашингтон
Донецька область
Реклама
УНН Lite
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 38329 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 33604 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 103718 перегляди
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 171558 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 248898 перегляди
Актуальне
The New York Times
Безпілотний літальний апарат
Поїзд
Fox News
Financial Times

Сербія охоплена протестами: поліція застосовує газ, офіси правлячої партії зруйновано

Київ • УНН

 • 196 перегляди

У Сербії тривають масові протести з використанням фаєрів, поліція розганяє демонстрантів сльозогінним газом. Зруйновано офіси правлячої партії, є постраждалі серед поліції та затримані.

Сербія охоплена протестами: поліція застосовує газ, офіси правлячої партії зруйновано

У Сербії тривають масові акції протесту, демонстранти палять файєри, поліція відповідає сльозогінним газом. Про це повідомляє УНН із посиланням на KoSSev.

Деталі

Зазначається, що під час протестів були зруйновані офіси правлячої Сербської прогресивної партії (SNS) у північному місті Нові-Сад.

Тим часом у Валєво поліція розігнала протестувальників штурмом, також було застосовано сльозогінний газ. Місцеві мешканці, в тому числі і деякі жителі прилеглих будинків, кидали піротехніку в будівлю жандармерії.

Пізніше поліція в повному бойовому спорядженні оточила кілька кварталів у центрі Нові-Сада і застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати натовп.

Група молодих людей відокремилася від колони та почала руйнувати приміщення SNS, використовуючи піротехніку, через що спалахнула пожежа

- йдеться у статті.

За даними глави МВС країни Івіци Дачича, станом на 16 серпня внаслідок протестів постраждали шість співробітників поліції, було затримано 38 осіб.

Президент Сербії Александар Вучич звинуватив учасників акцій у спробах дестабілізувати ситуацію в державі.

Нагадаємо

Протести у Сербії спалахнули на початку травня. Тоді країну охопила хвиля заворушень. Причиною стали події піврічної давнини. 1 листопада 2024 року у місті Нові-Сад раптово обвалилась покрівля біля входу на залізничну станцію. Загинули 16 людей, ще кілька людей отримали тяжкі поранення.

Активісти звинувачують у трагедії недбалість і корумпованість влади країни.

Протестувальники хочуть домогтись дострокових парламентських виборів. Александр Вучич відмовляється їх призначати.

Охоплені протестами вулиці перекриті поліцією: у Сербії нові демонстрації проти уряду Вучича16.08.25, 11:35 • 5290 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Новини Світу
Александар Вучич
Сербія