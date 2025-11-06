ukenru
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
20:20 • 10274 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
18:18 • 15752 просмотра
Укрзалізниця временно ограничивает движение поездов в Краматорск и Славянск из-за рисков безопасности
5 ноября, 17:06 • 20008 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
5 ноября, 15:51 • 20636 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Эксклюзив
5 ноября, 15:03 • 29503 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
5 ноября, 13:23 • 33172 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
5 ноября, 12:20 • 22607 просмотра
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
5 ноября, 11:19 • 22572 просмотра
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
5 ноября, 10:32 • 33992 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
ЕС призывает Сербию ограничить выдачу паспортов россиянам

Киев • УНН

 • 470 просмотра

Европейская комиссия призвала Сербию ограничить выдачу паспортов гражданам России, которые используют их для безвизового въезда в ЕС. Это представляет угрозу европейской безопасности, поэтому Сербия должна согласовать свою визовую политику с нормами Евросоюза.

ЕС призывает Сербию ограничить выдачу паспортов россиянам

Европейская комиссия призвала Сербию ограничить выдачу паспортов гражданам России, поскольку те используют их для безвизового въезда в ЕС. Об этом сообщает DW со ссылкой на отчет Еврокомиссии о прогрессе Сербии в евроинтеграции.

Подробности  

Сербию призвали согласовать свою визовую политику с нормами Евросоюза и ввести более строгий контроль при предоставлении гражданства иностранцам. В частности, это касается процедуры выдачи паспортов гражданам России.

Получая сербское гражданство, россияне фактически получают право путешествовать в страны Евросоюза без виз, что, по словам представителей Брюсселя, представляет угрозу европейской безопасности

- пишет DW.

Еврокомиссия подчеркнула, что если Белград и дальше стремится вступить в ЕС, он должен согласовать свою визовую политику с требованиями Сообщества.

В октябре Европарламент принял резолюцию, согласно которой присоединение Сербии к режиму европейских санкций против Москвы является обязательным условием для ее вступления в Евросоюз.

Напомним

Европейский Союз планирует ужесточить визовые ограничения для граждан России, разрешая только однократные визы для въезда в Шенгенскую зону с этой недели. Исключения будут для гуманитарных причин или для лиц с двойным гражданством ЕС.

Брюссель намерен ужесточить визовые правила для граждан рф до конца года - Politico13.09.25, 12:25 • 5312 просмотров

Вита Зеленецкая

