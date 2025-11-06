ЕС призывает Сербию ограничить выдачу паспортов россиянам
Киев • УНН
Европейская комиссия призвала Сербию ограничить выдачу паспортов гражданам России, которые используют их для безвизового въезда в ЕС. Это представляет угрозу европейской безопасности, поэтому Сербия должна согласовать свою визовую политику с нормами Евросоюза.
Европейская комиссия призвала Сербию ограничить выдачу паспортов гражданам России, поскольку те используют их для безвизового въезда в ЕС. Об этом сообщает DW со ссылкой на отчет Еврокомиссии о прогрессе Сербии в евроинтеграции.
Подробности
Сербию призвали согласовать свою визовую политику с нормами Евросоюза и ввести более строгий контроль при предоставлении гражданства иностранцам. В частности, это касается процедуры выдачи паспортов гражданам России.
Получая сербское гражданство, россияне фактически получают право путешествовать в страны Евросоюза без виз, что, по словам представителей Брюсселя, представляет угрозу европейской безопасности
Еврокомиссия подчеркнула, что если Белград и дальше стремится вступить в ЕС, он должен согласовать свою визовую политику с требованиями Сообщества.
В октябре Европарламент принял резолюцию, согласно которой присоединение Сербии к режиму европейских санкций против Москвы является обязательным условием для ее вступления в Евросоюз.
Напомним
Европейский Союз планирует ужесточить визовые ограничения для граждан России, разрешая только однократные визы для въезда в Шенгенскую зону с этой недели. Исключения будут для гуманитарных причин или для лиц с двойным гражданством ЕС.
