ЄС припинить видавати росіянам багаторазові шенгенські візи

Європейський Союз планує посилити візові обмеження для громадян росії, фактично обмеживши видачу багаторазових шенгенських віз у більшості випадків. Про це інформує УНН з посиланням на DW, Politico.

Деталі

За новими правилами росіяни зможуть отримувати лише одноразові візи для в’їзду до Шенгенської зони. Винятки робитимуть у обмежених ситуаціях - наприклад, з гуманітарних причин або для тих, хто також має громадянство ЄС.

Це ще один захід покарання москви за агресивну війну проти України. ЄС також планує обмежити пересування російських дипломатів - пише DW.

Очікується, що посилені візові норми для росіян будуть офіційно затверджені та введені вже цього тижня.

ЄС уже ускладнив отримання віз для росіян, призупинивши угоду про спрощення візового режиму з Росією наприкінці 2022 року після повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Деякі країни-члени, як-от держави Балтії, пішли ще далі, повністю заборонивши або суттєво обмеживши в’їзд росіян. Видача віз залишається компетенцією окремих держав, тож Єврокомісія може лише ускладнити процес, але не має права повністю заборонити в’їзд.

У 2024 році шенгенські візи отримали понад півмільйона громадян рф. Це більше, ніж у 2023 році, але значно менше довоєнного рівня. Особливо активно туристичні візи росіянам видавали Угорщина, Франція, Іспанія та Італія.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що ЄС готується посилити обмеження на видачу віз громадянам росії та інших "ворожих" країн до кінця року. Нові рекомендації Єврокомісії, що будуть опубліковані в грудні, передбачатимуть жорсткіші критерії для в'їзду росіян.

Міністерство закордонних справ Німеччини підтвердило посилення правил видачі віз для росіян, збільшивши збір до 80 євро та подовживши термін оформлення.

