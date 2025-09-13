$41.310.10
Ексклюзив
10:21
На Сумщині попереджено замовне вбивство
07:00
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільми
12 вересня, 19:25
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідні
Ексклюзив
12 вересня, 11:55
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськ
Ексклюзив
12 вересня, 09:11
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Брюссель має намір посилити візові правила для громадян рф вже до кінця року - Politico

Київ • УНН

 • 28 перегляди

ЄС готується посилити обмеження на видачу віз громадянам росії та інших "ворожих" країн до кінця року. Нові рекомендації Єврокомісії, що будуть опубліковані в грудні, передбачатимуть жорсткіші критерії для в'їзду росіян.

Брюссель має намір посилити візові правила для громадян рф вже до кінця року - Politico

ЄС готується посилити обмеження на видачу віз громадянам росії та інших "ворожих" країн після років тиску з боку країн-членів, розташованих на його східному кордоні вже до кінця року. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Один з представник Європейської комісії на умовах анонімності повідомив Politico, що нові рекомендації для країн ЄС, які мають бути опубліковані наприкінці року, матимуть рекомендації щодо більш жорстких обмежень на видачу віз росіянам та громадянам інших "ворожих" країн.

Два європейські дипломати з країн, що межують з росією, заявили, що їхні уряди роками лобіювали в Брюсселі ухвалення подібних рекомендацій, а один із дипломатів назвав їх давно назрілими.

ЄС раніше вже скасував угоду про спрощення візового режиму з росією. Проте видача віз залишається у компетенції окремих країн-членів, а це означає, що виконавча влада Комісії не може запровадити тотальну заборону на в'їзд росіян до країн блоку

- додає видання.

Національна політика країн-членів суттєво відрізняється: деякі країни, такі як Польща, Чехія, Фінляндія, Латвія, Естонія та Литва, блокують чи серйозно обмежують видачу віз громадянам росії, за винятком особливих випадків; тоді як інші, включаючи Угорщину, Францію, Іспанію та Італію, продовжують видавати візи більш ліберально.

За словами представника Єврокомісії, майбутня загальноблокова стратегія, яка має бути оприлюднена в грудні, не встановлюватиме обов'язкових правил, а натомість викладе загальні рекомендації, включаючи суворіші критерії для в'їзду росіян.

Згідно із закликом до Брюсселя, план частково "зосередиться на вирішенні нових викликів, особливо тих, що пов'язані з ризиками для безпеки".

Керівні принципи, які все ще обговорюються, відокремлені від будь-якої потенційної заборони на видачу віз, що розглядається як частина наступного пакету санкцій ЄС проти росії.

Нагадаємо

Європейський Союз 15 вересня представить новий пакет санкцій проти росії. Цей 19-й пакет узгоджено безпосередньо з президентом США Дональдом Трампом.

Ольга Розгон

