Брюссель намерен ужесточить визовые правила для граждан рф до конца года - Politico

Киев • УНН

 • 238 просмотра

ЕС готовится ужесточить ограничения на выдачу виз гражданам россии и других "враждебных" стран до конца года. Новые рекомендации Еврокомиссии, которые будут опубликованы в декабре, будут предусматривать более жесткие критерии для въезда россиян.

Брюссель намерен ужесточить визовые правила для граждан рф до конца года - Politico

ЕС готовится уже к концу года ужесточить ограничения на выдачу виз гражданам россии и других "враждебных" стран после многих лет давления со стороны стран-членов, расположенных на его восточной границе. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Один из представителей Европейской комиссии на условиях анонимности сообщил Politico, что новые рекомендации для стран ЕС, которые должны быть опубликованы в конце года, будут содержать рекомендации по более жестким ограничениям на выдачу виз россиянам и гражданам других "враждебных" стран.

Два европейских дипломата из стран, граничащих с Россией, заявили, что их правительства годами лоббировали в Брюсселе принятие подобных рекомендаций, а один из дипломатов назвал их давно назревшими.

ЕС ранее уже отменил соглашение об упрощении визового режима с Россией. Однако выдача виз остается в компетенции отдельных стран-членов, а это означает, что исполнительная власть Комиссии не может ввести тотальный запрет на въезд россиян в страны блока

- добавляет издание.

Национальная политика стран-членов существенно отличается: некоторые страны, такие как Польша, Чехия, Финляндия, Латвия, Эстония и Литва, блокируют или серьезно ограничивают выдачу виз гражданам России, за исключением особых случаев; тогда как другие, включая Венгрию, Францию, Испанию и Италию, продолжают выдавать визы более либерально.

По словам представителя Еврокомиссии, будущая общеблоковая стратегия, которая должна быть обнародована в декабре, не будет устанавливать обязательных правил, а вместо этого изложит общие рекомендации, включая более строгие критерии для въезда россиян.

Согласно призыву к Брюсселю, план частично "сосредоточится на решении новых вызовов, особенно тех, что связаны с рисками для безопасности".

Руководящие принципы, которые все еще обсуждаются, отделены от любого потенциального запрета на выдачу виз, что рассматривается как часть следующего пакета санкций ЕС против России.

Напомним

Европейский Союз 15 сентября представит новый пакет санкций против России. Этот 19-й пакет согласован непосредственно с президентом США Дональдом Трампом.

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Европейская комиссия
Латвия
Финляндия
Брюссель
Франция
Литва
Чешская Республика
Италия
Испания
Венгрия
Эстония
Польша