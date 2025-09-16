Греція, Італія, Іспанія, Франція та Угорщина відмовилися обмежувати видачу віз росіянам - ЗМІ
Київ • УНН
Греція, Італія, Франція, Угорщина та Іспанія заблокували рішення ЄС щодо обмеження віз для громадян Росії. Греція вперше з 2022 року ветувала це рішення, посилаючись на економічні вигоди від російських туристів.
Греція вперше з 2022 року, коли росія почала війну проти України, заблокувала рішення Європейського Союзу щодо обмеження на отримання віз для громадян росії. Так само вчинили Італія, Франція, Угорщина та Іспанія, пише УНН з посиланням на ProNews.
Деталі
В Греції, за даними видання, російські туристи витрачають в середньому 1300 євро на день, в той час як туристи з інших країн в середньому витрачають 567 євро.
До 2015 року росії витрачали близько 900 євро, а середньостатистичний турист – близько 600 євро. Зараз середній показник росіян зріс, оскільки їхня кількість значно зменшилася після погіршення греко-російських відносин, і відповідно, споживання на душу населення також зросло.
Звичайно, російська громада в Греції також була б знищена разом з туризмом, оскільки вони не отримували б довгострокових віз. росія також вжила б аналогічних заходів для греків, що призвело б до подальшого різкого падіння експорту.
Разом з Грецією, Італія, Іспанія, Франція та Угорщина також наклали вето. При цьому Кіпр, 10% населення якого мають російський паспорт, вето не наклав.
Доповнення
У ЄС розглядають можливість посилення обмежень на туристичні візи для росіян і запровадження обмежень на пересування російських дипломатів у межах блоку в рамках нового пакета санкцій, який очікується цього тижня.
Федеральний уряд Німеччини також виступає за більш обмежувальне надання дозволів на в'їзд до Шенгенської зони. Згідно з пропозицією, видача віз російським громадянам для туристичних поїздок або покупок у країнах ЄС мала б бути суттєво обмежена.