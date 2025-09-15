$41.310.00
Публікації
УНН Lite
Київ • УНН

 • 30 перегляди

Європейський Союз розглядає можливість посилення обмежень на туристичні візи для громадян росії та запровадження обмежень на пересування російських дипломатів у межах блоку.

ЄС розглядає посилення обмежень на туристичні візи для росіян та пересування дипломатів

У ЄС розглядають можливість посилення обмежень на туристичні візи для росіян і запровадження обмежень на пересування російських дипломатів у межах блоку в рамках нового пакета санкцій, який очікується цього тижня. Проц це повідомляє Euractiv, пише УНН.

Деталі

Такі заходи знову опинилися на порядку денному на тлі затяжної війни росії проти України, а також після рекордної кількості російських туристів — понад пів мільйона — які цього року відвідали Європу під час літнього сезону.

Очікується, що найближчими днями буде представлено дев’ятнадцятий пакет санкцій ЄС, і деякі дипломати повідомляють, що держави-члени розглядають можливість оновлення правил, які вже були змінені після скасування спрощеного візового режиму з росією у вересні 2022 року.

Якщо цю ініціативу буде погоджено, йтиметься про гармонізацію правил в’їзду до країн ЄС, адже наразі видача віз залишається в компетенції окремих країн-членів.

Крім того, деякі більш жорстко налаштовані столиці наполягають на повній забороні в’їзду російських громадян. Для такого рішення знадобиться кваліфікована більшість країн-членів.

Більшість прикордонних з росією держав ЄС уже суттєво обмежили подачу візових заявок від росіян. Польща, країни Балтії, Чехія та Фінляндія практично закрили свої двері для східного сусіда.

Однак країни, економіки яких залежать від туристів — Італія, Іспанія, Греція, Франція, а також дружня до Москви Угорщина — продовжують відносно ліберальну політику візової видачі, попри триваючу війну в Україні.

Фінляндія будує 200-кілометровий бар'єр на кордоні з росією для захисту від БпЛА - ЗМІ15.09.25, 01:10 • 3340 переглядiв

Понад пів мільйона віз для росіян

За даними Єврокомісії за 2024 рік, понад 500 тисяч росіян отримали шенгенські візи, що є значним зростанням порівняно з попереднім роком.

Саме через таку динаміку активізувалися заклики до нових обмежень.

"Ми не можемо просто дозволити росіянам подорожувати і насолоджуватися життям, поки їхній уряд щодня вбиває українців і загрожує нашій безпеці", - сказав один із дипломатів ЄС, наголосивши, що до ЄС в основному приїжджають заможні представники російського середнього класу.

Єврокомісія найближчим часом також представить нові рекомендації щодо видачі туристичних віз, які мають набути чинності на початку наступного року. Вони будуть незобов'язуючими, проте стануть орієнтиром для країн-членів.

Після закриття повітряного простору Латвія розглядає повне закриття кордону з рф та білоруссю11.09.25, 13:35 • 2942 перегляди

Обмеження для дипломатів

Окремою темою, яка давно обговорюється, є обмеження свободи пересування російських дипломатів, які мають шенгенські візи та перебувають на території ЄС.

Раніше Чехія пропонувала заборонити російським дипломатам вільно пересуватися Європою, дозволивши їм залишатися лише в тій країні, де вони акредитовані, — тобто де-факто скасувати дію Шенгену для них.

Прага, яку підтримують інші прикордонні держави, посилається на ризики шпигунства та диверсій, після того як у попередні роки вона вислала десятки російських агентів, які прикривалися дипломатичним статусом.

"Минулотижневі арешти в Румунії та висилка білоруського ‘дипломата’ з Праги — це чергове підтвердження, що пересування слід обмежити", — заявив інший дипломат ЄС.

"Цей випадок показує, що ми не повинні дозволяти зловживати Шенгеном для ворожих дій. Агенти, прикриті дипломатичним імунітетом, не повинні мати свободу дій у Європі", — заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

Проте ця ініціатива не знаходить широкої підтримки серед більш обережних держав-членів. Вони сумніваються у можливості ефективного контролю за її виконанням в умовах відсутності внутрішніх кордонів у Шенгені. Крім того, існують побоювання про можливу відповідь росії у вигляді обмежень для європейських дипломатів у москві.

Німеччина ініціює обмеження у видачі шенгенських віз для росіян 12.09.25, 14:31 • 3452 перегляди

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
