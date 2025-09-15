ЕС рассматривает усиление ограничений на туристические визы для россиян и передвижение дипломатов

В ЕС рассматривают возможность ужесточения ограничений на туристические визы для россиян и введения ограничений на передвижение российских дипломатов в пределах блока в рамках нового пакета санкций, который ожидается на этой неделе. Об этом сообщает Euractiv, пишет УНН.

Детали

Такие меры вновь оказались на повестке дня на фоне затяжной войны России против Украины, а также после рекордного количества российских туристов — более полумиллиона — которые в этом году посетили Европу во время летнего сезона.

Ожидается, что в ближайшие дни будет представлен девятнадцатый пакет санкций ЕС, и некоторые дипломаты сообщают, что государства-члены рассматривают возможность обновления правил, которые уже были изменены после отмены упрощенного визового режима с Россией в сентябре 2022 года.

Если эта инициатива будет согласована, речь пойдет о гармонизации правил въезда в страны ЕС, ведь сейчас выдача виз остается в компетенции отдельных стран-членов.

Кроме того, некоторые более жестко настроенные столицы настаивают на полном запрете въезда российских граждан. Для такого решения понадобится квалифицированное большинство стран-членов.

Большинство приграничных с Россией государств ЕС уже существенно ограничили подачу визовых заявлений от россиян. Польша, страны Балтии, Чехия и Финляндия практически закрыли свои двери для восточного соседа.

Однако страны, экономики которых зависят от туристов — Италия, Испания, Греция, Франция, а также дружественная Москве Венгрия — продолжают относительно либеральную политику визовой выдачи, несмотря на продолжающуюся войну в Украине.

Более полумиллиона виз для россиян

По данным Еврокомиссии за 2024 год, более 500 тысяч россиян получили шенгенские визы, что является значительным ростом по сравнению с предыдущим годом.

Именно из-за такой динамики активизировались призывы к новым ограничениям.

"Мы не можем просто позволить россиянам путешествовать и наслаждаться жизнью, пока их правительство ежедневно убивает украинцев и угрожает нашей безопасности", - сказал один из дипломатов ЕС, подчеркнув, что в ЕС в основном приезжают состоятельные представители российского среднего класса.

Еврокомиссия в ближайшее время также представит новые рекомендации по выдаче туристических виз, которые должны вступить в силу в начале следующего года. Они будут необязательными, однако станут ориентиром для стран-членов.

Ограничения для дипломатов

Отдельной темой, которая давно обсуждается, является ограничение свободы передвижения российских дипломатов, имеющих шенгенские визы и находящихся на территории ЕС.

Ранее Чехия предлагала запретить российским дипломатам свободно передвигаться по Европе, разрешив им оставаться только в той стране, где они аккредитованы, — то есть де-факто отменить действие Шенгена для них.

Прага, которую поддерживают другие приграничные государства, ссылается на риски шпионажа и диверсий, после того как в предыдущие годы она выслала десятки российских агентов, прикрывавшихся дипломатическим статусом.

"Аресты на прошлой неделе в Румынии и высылка белорусского ‘дипломата’ из Праги — это очередное подтверждение, что передвижение следует ограничить", — заявил другой дипломат ЕС.

"Этот случай показывает, что мы не должны позволять злоупотреблять Шенгеном для враждебных действий. Агенты, прикрытые дипломатическим иммунитетом, не должны иметь свободу действий в Европе", — заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Однако эта инициатива не находит широкой поддержки среди более осторожных государств-членов. Они сомневаются в возможности эффективного контроля за ее выполнением в условиях отсутствия внутренних границ в Шенгене. Кроме того, существуют опасения о возможном ответе россии в виде ограничений для европейских дипломатов в москве.

