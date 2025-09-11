После закрытия воздушного пространства Латвия рассматривает полное закрытие границы с РФ и Беларусью

Сейм Латвии передал на рассмотрение Комиссии по национальной безопасности проект решения о временном полном закрытии границы с Россией и Беларусью во время проведения военных учений с участием этих двух государств. Решение инициировано партией Национальное объединение и поддержано большинством депутатов – "за" проголосовали 70 депутатов, 13 – "против", один воздержался.

Детали

Авторы проекта предлагают поручить премьер-министру Эвике Силине немедленно принять решение о закрытии границы и обязать Министерство обороны принять дополнительные меры для реагирования на любые угрозы безопасности.

Дискуссия в парламенте выявила значительные политические разногласия. Например, депутат Светлана Чулкова исключила угрозу со стороны России.

Депутат от партии "Латвия на первом месте" Эдмундс Зивтиньш назвал идею закрытия сухопутной границы "бессмысленной", отметив, что дроны движутся по воздуху, а не по земле, и предостерег от экономических последствий и политической напряженности.

Нацобъединение напомнило, что учения "Запад" проводятся с 12 по 16 сентября, официально с участием 13 тысяч военных, но эксперты предполагают, что реальное количество может быть значительно большим. Партия также отметила недавнюю атаку российских дронов на Польшу с территории Беларуси, которая, по их мнению, демонстрирует потенциальные угрозы для НАТО и стран Балтии.

Напомним

Латвия закрывает воздушное пространство в восточном приграничье с 11 сентября до 18 сентября. Это решение принято после оценки НВС и событий в Польше, что является нарушением воздушного пространства НАТО.

Как ранее писал УНН, вблизи восточной границы Латвии вооруженные силы страны предлагали закрыть воздушное пространство. Такое решение может стать ответом на возможные угрозы со стороны России, например, на такие провокации с беспилотниками, которые произошли на территории Польши.