Після закриття повітряного простору Латвія розглядає повне закриття кордону з рф та білоруссю
Київ • УНН
Сейм Латвії розглядає проєкт рішення про тимчасове повне закриття кордону з росією та білоруссю під час військових навчань. Рішення підтримано більшістю депутатів, але викликало дискусії щодо економічних наслідків та реальних загроз.
Сейм Латвії передав на розгляд Комісії з національної безпеки проєкт рішення про тимчасове повне закриття кордону з росією та білоруссю під час проведення військових навчань за участі цих двох держав. Рішення ініційоване партією Національне об’єднання та підтримане більшістю депутатів – "за" проголосували 70 депутатів, 13 – "проти", один утримався.
Про це повідомляє Delfi, пише УНН.
Деталі
Автори проєкту пропонують доручити прем’єр-міністру Евіці Сіліні негайно ухвалити рішення про закриття кордону та зобов’язати Міністерство оборони вжити додаткових заходів для реагування на будь-які загрози безпеці.
Дискусія у парламенті виявила значні політичні розбіжності. Наприклад депутатка Світлана Чулкова виключила загрозу зі сторони росії.
Депутат від партії "Латвія на першому місці" Едмундс Зівтіньш назвав ідею закриття сухопутної кордону "безглуздою", зазначивши, що дрони рухаються повітрям, а не землею, і застеріг від економічних наслідків та політичної напруженості.
Нацоб’єднання нагадало, що навчання "Запад" проводяться з 12 по 16 вересня, офіційно з участю 13 тисяч військових, але експерти припускають, що реальна кількість може бути значно більшою. Партія також відзначила недавню атаку російських дронів на Польщу з території білорусі, яка, на їхню думку, демонструє потенційні загрози для НАТО та країн Балтії.
Нагадаємо
Латвія закриває повітряний простір у східному прикордонні з 11 вересня до 18 вересня. Це рішення прийнято після оцінки НЗС та подій у Польщі, що є порушенням повітряного простору НАТО.
Як раніше писав УНН поблизу східного кордону Латвії збройні сили країни пропонували закрити повітряний простір. Таке рішення може стати відповіддю на можливі загрози зі сторони росії, наприклад на такі провокації із безпілотниками, які відбулися на території Польщі.