Германия инициирует ограничения в выдаче шенгенских виз для россиян

$41.310.10
48.270.03
ukenru
Эксклюзив
10:50 • 2374 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
09:11 • 6774 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
08:46 • 14179 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
08:16 • 11737 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Эксклюзив
07:34 • 13549 просмотра
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
05:51 • 37054 просмотра
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17 • 39169 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 52343 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 81191 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
11 сентября, 14:49 • 40065 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
4.2м/с
31%
756мм
Популярные новости
В Киеве обсудили усиление безопасности Украины с представителем США Китом Келлогом - Умеров12 сентября, 01:50 • 8632 просмотра
В Украине запустили крупнейшую Восточноевропейскую систему накопления энергии12 сентября, 03:30 • 4568 просмотра
Сенаторы США представили законопроект, который признает РФ и Беларусь спонсорами терроризма12 сентября, 03:55 • 4484 просмотра
ленинградская область рф подверглась массированной атаке дронов: что известно12 сентября, 03:57 • 11782 просмотра
Армия рф потеряла 890 военных и 40 артсистем за сутки – Генштаб12 сентября, 04:42 • 25837 просмотра
публикации
Полчаса от вызова до сброса воды: как украинский АН-32П тушит пожары в горах ЧерногорииVideo11:31 • 64 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
Эксклюзив
08:46 • 14180 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению11 сентября, 14:55 • 81193 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 55114 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 73713 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Радослав Сикорский
Принц Гарри, герцог Сассекский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Ивано-Франковская область
Польша
Реклама
УНН Lite
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 27831 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 73713 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 37680 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 44004 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 109267 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс
ЧатГПТ
Лекарственные средства
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Германия инициирует ограничения в выдаче шенгенских виз для россиян

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Германия призывает к более строгим правилам получения шенгенских виз для граждан РФ, особенно для туристических и шопинг-поездок. Это предложение в рамках обсуждения нового пакета санкций против России.

Германия инициирует ограничения в выдаче шенгенских виз для россиян

Федеральное правительство Германии также выступает за более ограничительное предоставление разрешений на въезд в Шенгенскую зону. Согласно предложению, выдача виз российским гражданам для туристических поездок или покупок в странах ЕС должна быть существенно ограничена. Передает УНН со ссылкой на DPA.

Детали

Германия призывает к ужесточению правил получения шенгенских виз для граждан РФ. Предложение в рамках обсуждения нового пакета санкций против России.

Согласно информации Немецкого информационного агентства (dpa), речь идет о документе с рекомендациями, которые были разработаны Европейской комиссией еще в 2022 году. Эти рекомендации были направлены на ограничение выдачи виз гражданам России для туристических или шопинг-поездок в страны ЕС.

Справка

В 2024 году российские консульства выдали около 542 000 краткосрочных шенгенских виз.

  • Италия выдала более 152 000 виз;
    • Франция – около 124 000;
      • Испания – около 111 000;
        • Греция – почти 60 000.

          Германия выдала 17 000 краткосрочных виз гражданам России. В ФРГ говорят, что количество краткосрочных виз, выданных гражданам России, резко сократилось более чем на 90% по сравнению с уровнем 2019 года.

          Дипломаты говорят, что указанные выше данные предоставляют хорошую сравнительную информацию:

          В 2024 году россиянам выдали примерно на 20% больше, чем в 2023 году

          - говорится в отчете.

          Южные страны ЕС подверглись критике, особенно со стороны восточных государств ЕС, за выдачу большого количества виз.

          Напомним

          Министерство иностранных дел Словакии прокомментировало сообщения о якобы возобновлении выдачи туристических виз гражданам России: изменений в визовой политике страны не произошло "даже в 2022 году".

          Таможенные «трения»: пока Трамп готовится к визиту в Британию, Лондон и Вашингтон возобновили переговоры по импорту стали12.09.25, 09:55 • 1482 просмотра

          Игорь Тележников

          ПолитикаНовости Мира
          Европейская комиссия
          Франция
          Греция
          Италия
          Испания
          Германия
          Словакия