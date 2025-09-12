Германия инициирует ограничения в выдаче шенгенских виз для россиян
Киев • УНН
Германия призывает к более строгим правилам получения шенгенских виз для граждан РФ, особенно для туристических и шопинг-поездок. Это предложение в рамках обсуждения нового пакета санкций против России.
Федеральное правительство Германии также выступает за более ограничительное предоставление разрешений на въезд в Шенгенскую зону. Согласно предложению, выдача виз российским гражданам для туристических поездок или покупок в странах ЕС должна быть существенно ограничена. Передает УНН со ссылкой на DPA.
Детали
Согласно информации Немецкого информационного агентства (dpa), речь идет о документе с рекомендациями, которые были разработаны Европейской комиссией еще в 2022 году. Эти рекомендации были направлены на ограничение выдачи виз гражданам России для туристических или шопинг-поездок в страны ЕС.
Справка
В 2024 году российские консульства выдали около 542 000 краткосрочных шенгенских виз.
- Италия выдала более 152 000 виз;
- Франция – около 124 000;
- Испания – около 111 000;
- Греция – почти 60 000.
Германия выдала 17 000 краткосрочных виз гражданам России. В ФРГ говорят, что количество краткосрочных виз, выданных гражданам России, резко сократилось более чем на 90% по сравнению с уровнем 2019 года.
Дипломаты говорят, что указанные выше данные предоставляют хорошую сравнительную информацию:
В 2024 году россиянам выдали примерно на 20% больше, чем в 2023 году
Южные страны ЕС подверглись критике, особенно со стороны восточных государств ЕС, за выдачу большого количества виз.
Напомним
Министерство иностранных дел Словакии прокомментировало сообщения о якобы возобновлении выдачи туристических виз гражданам России: изменений в визовой политике страны не произошло "даже в 2022 году".
