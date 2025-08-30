Словаччина відновила видачу туристичних віз росіянам

$41.260.06
48.130.25
ukenru
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 27384 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 125711 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 115808 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 70483 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 81967 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 54219 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 106749 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 73111 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 69215 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 163224 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2.7м/с
52%
750мм
Популярнi новини
Єрмак зустрівся з Віткоффом: стали відомі деталі29 серпня, 14:23 • 68928 перегляди
НАБУ та САП не здійснюють розслідувань стосовно ракети "Фламінго" - заява29 серпня, 16:03 • 6624 перегляди
Туреччина припиняє всі торгівельні та економічні зв'язки з Ізраїлем17:25 • 19834 перегляди
Мобілізація батька-одинака на Запоріжжі: в ТЦК спростували інформацію про незаконне затримання 17:27 • 8852 перегляди
Удар по Києву у ніч на 28 серпня: ліквідацію наслідків обстрілу завершеноPhoto19:38 • 4178 перегляди
Публікації
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 98705 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 103869 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 125697 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 115800 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo29 серпня, 05:00 • 106745 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Сергій Кислиця
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Німеччина
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 35735 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 172178 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 200000 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 200705 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 185705 перегляди
Актуальне
Financial Times
The Guardian
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Словаччина відновила видачу туристичних віз росіянам

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Міністерство закордонних справ Словаччини прокоментувало повідомлення про нібито відновлення видачі туристичних віз громадянам росії. Відомство заявило, що жодної заборони на це раніше не запроваджувалося, оскільки Словаччина дотримується законодавства ЄС.

Словаччина відновила видачу туристичних віз росіянам

Міністерство закордонних справ прокоментувало повідомлення про нібито відновлення видачі туристичних віз громадянам росії, заявивши, що жодної заборони на це раніше не запроваджувалося. Про це інформує видання Pravda з посиланням на коментар словацького МЗС, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що влітку 2025 року словацька сторона почала приймати в громадян росії заяви на оформлення туристичних віз.

Зовнішньополітичне відомство Словаччини повідомило, що змін у візовій політиці країни не відбулося "навіть у 2022 році".

Словаччина як держава-член Європейського Союзу дотримується європейського законодавства та виконує регламенти ЄС, які є обов'язковими для Словаччини, тому видача туристичних віз громадянам Російської Федерації не могла бути скасована з боку Словаччини

- йдеться у коментарі.

У відомстві додали, що з позиції ЄС "ніколи не було однозначного рішення про призупинення видачі туристичних віз, на рівні ЄС було лише призупинено так звану угоду про спрощення візового процесу".

"Видача туристичних віз (шенгенських віз з туристичною метою) була в минулому офіційно обмежена лише у зв'язку з пандемією COVID-19", – поінформували в МЗС Словаччини.

Словаччина заявила про відновлення поставок нафти трубопроводом "Дружба"20.08.25, 09:11 • 2845 переглядiв

Віта Зеленецька

Політика
Європейський Союз
Словаччина