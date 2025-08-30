Словаччина відновила видачу туристичних віз росіянам
Київ • УНН
Міністерство закордонних справ Словаччини прокоментувало повідомлення про нібито відновлення видачі туристичних віз громадянам росії. Відомство заявило, що жодної заборони на це раніше не запроваджувалося, оскільки Словаччина дотримується законодавства ЄС.
Деталі
Зазначається, що влітку 2025 року словацька сторона почала приймати в громадян росії заяви на оформлення туристичних віз.
Зовнішньополітичне відомство Словаччини повідомило, що змін у візовій політиці країни не відбулося "навіть у 2022 році".
Словаччина як держава-член Європейського Союзу дотримується європейського законодавства та виконує регламенти ЄС, які є обов'язковими для Словаччини, тому видача туристичних віз громадянам Російської Федерації не могла бути скасована з боку Словаччини
У відомстві додали, що з позиції ЄС "ніколи не було однозначного рішення про призупинення видачі туристичних віз, на рівні ЄС було лише призупинено так звану угоду про спрощення візового процесу".
"Видача туристичних віз (шенгенських віз з туристичною метою) була в минулому офіційно обмежена лише у зв'язку з пандемією COVID-19", – поінформували в МЗС Словаччини.
